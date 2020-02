"Lux Express" nodevusi ziņas par reisa pasažieriem Igaunijas Veselības departamentam, kas ar viņiem visiem sazinājies. Visu pasažieru veselības stāvoklim tiks sekots 14 dienas.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta ģenerāldirektores Merikes Jirilo preses konferencē teiktā, visticamāk, ka Irānas pilsonis inficējies Irānā, kur uzturējies ilgāku laiku, un ka, ierodoties Tallinas autoostā, viņš pats sev izsaucis ātro palīdzību. Kopā ar inficēto Irānas pilsoni autobusā braukusi viņa meita.

Igaunijas Veselības departaments paziņojis, ka autobuss ticis dezinficēts, lai gan maz ticams, ka tas varētu būt inficēts.

Jirilo preses konferencē arī sacīja, ka pašlaik nav nepieciešams Igaunijā saistībā ar koronavīrusu izsludināt ārkārtējo situāciju. Jau ziņots, ka saistībā ar "Covid-19" ārkārtējā situācija trešdien izsludināta Lietuvā.

Latvijas Radio tikmēr ziņo, ka pēc ierašanās Rīgas lidostā vīrietis uz centru braucis ar mikroautobusu. Slimību profilakses kontroles centrs atzina, ka apzināt mikroautobusa pasažierus ir sarežģīti - pārējos braucējus varētu aicināt atsaukties, ja tiks uzzināt precīzs reisa laiks.

Savukārt Igaunijas portāls "Delfi" vēsta, ka inficētais Irānas pilsonis ielidojis Rīgā no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas vakar ielidoja Rīgā plkst.11.20.

Jau ziņots, ka Igaunijā ceturtdien apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu "Covid-19", un saslimušais cilvēks valstī ieradies ar autobusu no Rīgas, paziņojis sociālo lietu ministrs Tanels Kīks.

"Runa ir par Igaunijas pastāvīgo iedzīvotāju, kuram nav Igaunijas pilsonības un kurš ieradās valstī trešdienas vakarā," raidorganizācijai ERR pavēstīja Kīks.

Pēc viņa teiktā, saslimušais ir Irānas pilsonis, kurš ieradies Igaunijā no savas dzimtenes, un viņš ievietots slimnīcā.

Inficētais cilvēks nav ieradies ar lidmašīnu vai kuģi, bet ar autobusu no Rīgas, paziņoja Kīks.

"Autobusa pasažieri pašlaik tiek identificēti un ar viņiem sazinās," sacīja Kīks. Viņš nevarēja pateikt, cik daudz cilvēki bijuši autobusā un kontaktējušies ar inficēto personu.

Pēc viņa teiktā, notiek darbs, lai identificētu cilvēkus, kuri kontaktējušies ar inficēto personu.

Kīks piebilda, ka pašlaik Igaunijā nav plānu noteikt karantīnu koronavīrusa gadījumos.