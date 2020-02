Skotijā bezpajumtniekus aprūpēs, izsniedzot viņiem vīnu

Pilotprojekta iniciatore ir Skotijas aktīviste Kerena Maklaskija, un viņas aprūpējamie būs bezpajumtnieki, kuri ne reizi vien pastrādājuši noziegumus smagas alkohola atkarības dēļ.

Kanādas piemērs

Šādu cilvēku ārstēšana un cīņa ar viņu nodarījumu sekām izmaksā simtiem tūkstošu mārciņu. Piemēram, pirmie septiņi potenciālie eksperimenta dalībnieki bijuši 1630 noziegumu līdzdalībnieki. Viens no viņiem 427 reizes nogādāts slimnīcā, visi mēģinājuši ārstēties no alkoholisma, bet nesekmīgi.

Maklaskija cer, ka speciālistu uzraudzībā viņi žūpos mazāk, veselība uzlabosies un nodokļu maksātāju nauda ietaupīsies. Līdzīga programma jau darbojas Kanādā – Managed Alcohol Project. To aizsāka Toronto, kad 1996. gada ziemā uz ielas nosala trīs iedzēruši bezpajumtnieki, jo patversmēs iereibušos neielaiž.

Pa glāzei stundā

Pēc tam patversme "Seaton House" mainīja noteikumus, izsniedzot klientiem pa glāzei baltvīna – no plkst. 7.30 no rīta līdz plkst. 21.30. Paredzēts līdz 15 porcijām dienā, no rīta līdz 200 mililitriem, pēc tam ik stundu ne vairāk par 140 mililitriem.

Lielākajai daļai pietiek ar sešām glāzēm, iedzeršana notiek darbinieku uzraudzībā, tos, kuri turpina iemalkot arī uz ielas, izslēdz no programmas. Pirms katras devas notiek medicīniskā pārbaude, ja cilvēks ir ieskurbis, viņš vīnu nesaņem.

Hroniskiem alkoholiķiem pēkšņs sausais likums pat apdraud dzīvību, bet šajā patversmē neviens nepiedzeras līdz nemaņai un dažs kļūst par atturībnieku. Piemēram, Brūss Hjūzs, kurš žūpo teju visu apzināto mūžu un zaudējis sievu, bērnus un darbu, nedzer jau pusgadu.

Vairs nav jādomā par alkoholu

Pieredze liecina, ka šie alkoholiķi aizvien mazāk domā par grādīgajiem dzērieniem, pārstāj tos meklēt ārpus patversmes, pamazām sāk dzert mazāk vai pat lūdz atšķaidīt vīnu ar ūdeni. “Līdzko galvenā vajadzība apmierināta, parādās laiks padomāt arī par citām lietām dzīvē,” saka Otavas patversmes Oak darbinieki.

Piemēram, Braiens Makmahons (46) piedzima alkoholiķu ģimenē un uz žūpības ceļa nostājās jau astoņu gadu vecumā. Viņu bieži atrada nemaņā uz ielas vai sniega kupenās un nogādāja slimnīcā. Tagad, pēc 14 mēnešiem "Managed Alcohol Project", Makmahons cer atrast darbu un pārstāt lietot alkoholu.

Skotijas valdības publicētā pētījumā teikts, ka 2018. gadā reģistrēti 1136 nāves gadījumi alkoholisma dēļ. 2016.–2017. gadā slimnīcās šādu iemeslu dēļ nogādāti 36 000 pacientu. Turklāt 24% Skotijas pieaugušo ievērojami pārsniedz pieļaujamās alkohola devas, lielākoties vīrieši vecumā no 55 līdz 64 gadiem.