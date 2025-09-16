Laikraksts: Polijas F-16 raidītā raķete trāpījusi mājai, mēģinot notriekt krievu dronu
Kad krievu droni naktī uz 10. septembri ielidoja Polijas teritorijā un Polijas pretgaisa aizsardzība kopā ar NATO sabiedrotajiem centās tos notriekt, cieta dzīvojamā māja Ļubļinas vojevodistes Virikivolas ciemā. Polijas laikraksts “Rzeczpospolita” vēsta, ka māja cietusi, kad tai uzgāzusies no F-16 palaistā raķete, mēģinot notriekt dronu.
Naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti. Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstīja, ka valsts gaisa telpa pārkāpta 19 reizes un ka notriekti vismaz trīs lidroboti.
Laikraksta publikācijā teikts, ka pēc notikuma vietas apskates Ļubļinas prokuratūra neizpauda sīkāku informāciju par mājas sapostīšanas cēloni. “Objekts vēl nav identificēts kā drons vai tā atlūzas,” toreiz paziņoja prokuratūra. Savukārt Ļubļinas vojevodistes prokuratūras preses pārstāve Agņeška Kempka norādīja, ka šobrīd viņa “nevar nepārprotami pateikt, kas nokrita uz mājas”. Pēc viņas teiktā, notikuma vietas apskates “deva atbildes uz noteiktiem jautājumiem”, taču sīkāku informāciju neizpauda.
Saskaņā ar “Rzeczpospolita” avotiem Polijas drošības struktūrās, mājai trāpījusi no Polijas F-16 iznīcinātāja izšautā raķete, mēģinot trāpīt dronam. “Tā bija AIM-120 AMRAAM gaisa–gaiss tipa raķete no mūsu F-16, kam lidojuma laikā radās vadības sistēmas darbības traucējumi, un tā nedarbojās pareizi. Par laimi, [raķete] neuzsprāga, jo nostrādāja drošinātāja drošības mehānisms. Tas bija Krievijas uzlidojums, un Polija aizsargājās,” izdevumam sacīja kāds anonīms avots.
Tādējādi aptuveni trīs metrus garā un vairāk nekā 150 kilogramus smagā raķete novirzījās no kursa un nokrita uz mājas. Par laimi, mājas gados vecie īpašnieki necieta, kaut gan incidentā mājai tika sagrauts jumts.