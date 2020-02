Kobes Braienta pilots ar iesauku "Big Z" - kas viņš bija?

Pieredzējušais pilots Ara Zobajans. (Foto: AP/Scanpix)

50 gadu vecais Zobajans bija pilna laika pilots uzņēmumā, kura sniedz helikopteru nomas pakalpojumus. Viņa pieredze bija mērāma 8200 lidojuma stundās. Pieredzējušajam pilotam bija arī sertifikāts, kas apliecina viņa meistarību lidot sarežģītos apstākļos, tostarp naktī un biezos mākoņos.

Taču traģēdijas dienā viņš lidoja pēc citiem noteikumiem, kad pašam pilotam ir jāredz lidojuma apkārtne. Zobajans bija veicis tādu pašu lidojumu iepriekšējā dienā, taču svētdienas, 26. janvāra, rītā Losandželosas apkārtnē bija tik bieza migla, ka pat vietējās policijas gaisa spēku helikopteri gaisā nepacēlās.

Zobajans lidoja virs Sanfernando ielejas, lai varētu turpināt ceļu virs 101. lielceļa Kalabasas virzienā. Pēdējā radio sarunā ar lidojumu vadības centru pilots ziņoja, ka viņš cenšas izvairīties no mākoņa un pacelties virs tā. Taču drīz vien helikopters krita lejup.

Kobes Braiena nāve šokēja visu sporta pasauli. Taču traģēdija vēl vairāk satrieca tos, kuri pazina Zobajanu un zināja viņa meistarību debesīs. Tas bija darbs, ko Ara darīja ar smaidu sejā. "Viņš bija viens no labākajiem pilotiem," sacīja Losandželosas "Clippers" komandas zvaigzne Kavai Lenards, kurš bieži mēdza izmantot Zobajana pakalpojumus, lai nokļūtu no savām mājām Sandjego līdz "Staples Center" arēnai Losandželosas centrā, kur notiek "Lakers" un "Clippers" spēles.

"Viņš bija vīrs, kuram lūdzām, lai aizved no vienas pilsētas uz otru," saka Lenards, "Viņš bija no tiem, kas teica: "Nupat aizvedu Kobi, viņš sūta sveicienus.""

"1970. gadā Libānā dzimušajam Aram Zobajanam pusaudža gados bija iespēja sēdēt blakus helikoptera mehāniķim lidojumā no Āzijas uz ASV. Mehāniķis viņam parādīja žurnālu par helikopteriem, un jaunietis visu lidojuma laiku to ieinteresēts šķirstīja," stāsta Čaks Strīts no Losandželosas helikopteru asociācijas.



Kad Ara bija sakrājis pietiekami naudas, viņš nopirka biļeti lidojumam ar helikopteru pāri Lielajam kanjonam. "Pēc tās pieredzes viņš nepārprotami koncentrējās uz mērķi kļūt par helikoptera pilotu," saka Strīts.

"Zobajans 1998. gadā sāka apmeklēt mācības uzņēmumā "Group 2 Aviation" Lonsandželosas "Van Nuys" lidostā, kur vēlāk pats kļuva par lidojumu instruktoru," stāsta "Group 3" īpašnieki Pīters un Klaudija Lauriji.

Zobajans tik ļoti mīlēja savu profesiju, ka pats arī tīrīja helikopterus, ko pēc amata viņam nemaz nevajadzēja darīt. Viņa bijušais skolnieks Kemps neslēpj, ka tieši Zobajans iedvesmojis viņu kļūt par labāku pilotu. Skolotājs bija ļoti prasīgs, gatavojoties lidojumiem, un savus audzēkņus allaž aicināja pirms lidojuma apsēsties ne vien pilota, bet arī pasažieru vietā. "Viņš teica: "Lai visu zinātu, jums arī pašiem tas jāizjūt. Pasēdiet salonā, izpētiet tur un aptaustiet visu,"" sava skolotāja taktiku atceras Kemps.

Vienā no video, kurus nofilmējis Kemps, redzams smaidošs Zobajans saulesbrillēs un zaļā cepurē. Zobajans bija kalsns, neliela auguma vīrs - un viņa audzēkņi ar humoru mēdza dēvēt savu skolotāju par "Big Z" jeb Lielo Z.

Zobajans un Kemps bija kā brāļi, viņi sazinājās gandrīz katru dienu. Abi vīri bieži mēdza kopā ēst vakariņas Hantingtonas pludmales kafejnīcā "Captain Jack" netālu no Zabojana mājām un ilgi sarunāties. Zobajans savu audzēkni sauca par Kapteini, stāstīja viņam par savu draudzeni, Braienta cienastiem un neskopojās arī ar profesionāliem pilota padomiem.

Bijušie Zobajana klienti uzticēja pieredzējušajam pilotam savu bērnu un mazbērnu vadāšanu, taču lielāko daļu lidojumu viņš veica uz skaisto Svētās Katalīnas salu, kas atrodas 35 kilometrus no Losandželosas. Tas bija ierasts uzņēmuma "Island Express" maršruts.

Uzņēmēja Margareta Breja ar Zobajanu bieži lidoja no sava restorāna "Maggie Blue Rose" Svētās Katalīnas salā uz Losandželosu. "Viņš vienmēr sagaidīja ar platu smaidu. Nebija iespējams nesmaidīt, to redzot."

Zobajans bieži pusdienojis viņas restorānā un stāstījis par savu pēdējo ceļojumu uz Spāniju. Brejai, tāpat kā Zobajanam, ir armēņu asinis, viņa bija dzirdējusi arī, ka Aras pasažieris ir Kobe Braients. "Domāju, ka viņi ar Kobi bija sadraudzējušies," saka Breja. "Viņi nebija tikai pilots un klients."

Basketbolisti nebija Zobajana vienīgie slavenie klienti. Viņa pakalpojumus izmantoja arī TV šovu zvaigzne Kailija Dženere un aktieris Lorenco Lamass. Viņa reisus vajadzēja rezervēt jau krietnu laiku iepriekš.

Lidaparātu detaļu ražošanas uzņēmuma "Ace Clearwater Enterprises" viceprezidents Garijs Džonsons atklāj, ka ar pilotu Zobajanu ir lidojis apmēram 30 reižu pēdējo 8 mēnešu laikā. Vēl viens lidojums bija plānots šomēnes.

"Viņš bija viens no cilvēkiem, kuru es ļoti cienīju," saka Džonsons. "Viņam bija maģiska dvēsele, kura neatstāj vienaldzīgu."

Džonsons neslēpj - viņš vēl nezina, vai februārī plānotajā ceļojumā dosies bez sava iemīļotā pilota. "Es ceru, ka viņš tagad ir augstu debesīs," viņš saka.

