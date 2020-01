Biedējošā vīrusa dēļ Uhaņa slēgta no ārpasaules, cilvēki veikalos iesaistās kautiņos par pārtiku

Ķīnā no ceturtdienas apturēta aviosatiksme un vilcienu kustība no Hubejas provinces galvaspilsētas Uhaņas, kura ir jaunā koronavīrusa krīzes centrā. Sociālajos tīklos publicētie video, un valsts izvērstie karantīnas pasākumi vairāk atgādina kadrus no seriāla "Černobiļa".