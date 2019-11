48 gadus vecais ebreju izcelsmes aktieris īpaši izcēla "Facebook", pārmetot sociālo mediju uzņēmumiem naida un vardarbības vairošanu kā daļu no "vēsturē lielākās propagandas mašīnas".

Sakot runu ebreju organizācijas "Anti-Defamation League" (ADL) Ņujorkas konferencē "Never is Now" ("Nekad ir tagad"), kas bija veltīta antisemītismam un naidam, barons Koens pārmeta "Facebook", kas tas pieļauj politiskas reklāmas bez faktu pārbaudes.

Saša Barons Koens slavens ar saviem stereotipiskajiem tēliem Borats, Ali G, Bruno, Diktators un citiem. (Foto: WENN/Vida Press)

"Pēc šīs sagrozītās loģikas sanāk - ja "Facebook" pastāvētu trīsdesmitajos gados, tas būtu ļāvis Hitleram ievietot 30 sekunžu reklāmas par viņa 'risinājumu' "ebreju problēmai"," teica aktieris, saņemot ADL Starptautiskās līderības balvu.

"Facebook" paziņoja, ka aktieris ir pārpratis šī sociālā tīkla politiku.

"Naida runa patiesība ir aizliegta uz mūsu platformas. Mēs banojam cilvēkus, kuri propagandē vardarbību, un izslēdzam jebkuru, kas to atzinīgi vērtē vai atbalsta," sacīja uzņēmuma preses sekretāre.

"Neviens, ieskaitot politiķus, nevar propagandēt vai reklamēt naidu, vardarbību vai masu slepkavību "Facebook"."

Jau ziņots, ka ASV tehnoloģiju uzņēmums "Google" trešdien padarīja stingrākus noteikumus attiecībā uz politiskajām reklāmām, lai novērstu dezinformācijas izplatīšanu tiešsaistes platformās vēlētāju ietekmēšanai.

Kompānija norādīja, ka tās noteikumi jau aizliedz melot ikvienam reklāmdevējam, ieskaitot reklāmās ar politiskiem vēstījumiem. Tagad tā padarījusi savu politiku skaidrāku un pievienojusi paraugus, ka tā aizliedz tādu saturu kā pārveidotus attēlus vai video.

"Facebook", kas ir noraidījis centienus pārbaudīt politisku reklāmu atbilstību faktiem, tagad tiek aicināts sekot "Google" paraugam.

"Te ir labs standarts un prakse: "Facebook", sāc pārbaudīt politisku reklāmu atbilstību faktiem pirms to publicēšanas," aicināja barons Koens.