Kubā atver valūtas veikalus

Kaut gan oficiālā Havana neatsakās no komunistu revolūcijas ideāliem, tā kāro arī pēc imperiālistu naudas. Kopš kubiešiem atļauts sākt nelielu privāto biznesu, piemēram, atvērt viesu namu vai restorānu, valstī ieplūst arī vairāk ārvalstu naudas.

Kubā joprojām deficīts ir visdažādākās preces – benzīns, olas, eļļa, gaļa, bet valūtas veikalā "Panamericana" Havanas centrā ir nopērkams daudz kas tāds, ko parastā tirgotavā neredzēt.

Kubieši stāv rindā pat dažas stundas, jo tā ir vienīgā iespēja nopirkt ledusskapi, veļasmašīnu, televizoru, gaisa kondicionētāju, auto rezerves daļas un citas deficītas mantas. Adrians, kurš par apmēram 450 ASV dolāru ticis pie saldētavas, "Deutsche Welle" saka: “Beidzot valdība izdarījusi kaut ko jēdzīgu.”

Kopš oktobra Kubā atvērti 13 valūtas veikali, divpadsmit Havanā un viens Santjagodekubā, kur var iepirkties par dolāriem, eiro un vēl deviņām ārvalstu valūtām. Valdība plāno atvērt 77 šādus veikalus, pa vienam katrā provincē. Lai iepirktos, kubietim valsts bankā jāatver valūtas konts, un jau pirmajā nedēļā atvērts ap 10 000 dolāru rēķinu. Veikalā var maksāt tikai ar kontam piesaistītu bankas karti.

Līdz šim kubieši pēc lielākiem pirkumiem devās uz Panamu vai Meksiku, līdz valdība sāka satraukties, ka viņi izved no valsts valūtu. Konsultāciju firma "Havana Consulting Group" no Maiami aplēsusi, ka katru gadu no Kubas izved divus miljardus dolāru.