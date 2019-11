Vīrs, kurš nokrita no debesīm. Kas bija lidmašīnas bezbiļetnieks, kurš jūnijā miris piezemējās kāda brita pagalmā

Rakstā "Bezbiļetnieks. Vīrs, kurš nokrita no debesīm" "Sky News" atklāj, ka identificējis mirušo personu. Tas esot 29 gadus vecais Pols Manjasi, Kenijas lidostas darbinieks, kurš izlēmis doties uz Lielbritāniju labākas dzīves meklējumos. Vīrietis paslēpies Boeing 787 lidmašīnas šasijā, bet, lidaparātam pirms piezemēšanās izlaižot riteņus, no tās izkritis, krītot no teju kilometra augstuma.

Aculiecinieki stāsta, ka vīrieša ķermenis bijis sasalis ledū. Tas pagalmā piezemējies vien metru no mājas īrnieka, kurš krēslā izbaudījis pēcpusdienas sauli. Kritiens no "Kenya Airways" lidmašīnas ildzis aptuveni 20 sekundes. Izmeklētāji lēš, ka bezbiļetnieks visticamāk nomiris jau pirms izkrišanas, jo lidmašīna gaisā atradās 8 stundas. Tik ierobežota skābekļa padeves un aukstuma apstākļos izdzīvot ir teju neiespējami.

Ķermenis piezemējies ar tādu spēku, ka atstājis bedri pagalmā (Foto: SWNS/Scanpix)

Lidmašīna, ka bija ceļā no Kenijas uz Hītrovas lidostu, sākusi nosēšanos 30.jūnijā plkst.15.38, policija zvanu par pagalmā atrasto līķi saņēmusi plkst.15.39, bet piezemēšanos lidmašīna beigusi plkst.15.42.

Apkārtējie par notikušo bija šokā. Britu policija apgalvo, ka negadījumā nav redzams nekas aizdomīgs, tomēr izmeklēšana vēl nav tikusi pabeigta. Neviens tā arī oficiāli nav paziņojis, kas ir no debesīm nokritušais vīrs.

Māja, kuras pagalmā 30.jūnijā piezemējās vīrieša ķermenis (Foto: SWNS/Scanpix)

Apkopējs, kurš pelnījis 2 eiro dienā

"Sky News" apņēmās izpētīt, kas bijis šis mistiskais bezbiļetnieks, kura riskantais ceļojums beidzies tik traģiski. Izmeklēšana ilgusi 4 mēnešus.

Žurnālisti sākumā nolēma vērsties pie Nairobi lidostas Kenijā darbiniekiem, taujājot, vai pēdējā laikā kāds kolēģis nav pazudis. Tas prasījis kādu laiku, jo lidostā bijusi izteikta darbinieku rotācija. Visbeidzot noderīgu pavedienu sniedzis kāds taksometra vadītājs, kurš atklājis, ka vasarā pazudis viens no lidostas apkopējiem - Pols Manjasi. Viņš strādājis firmā "Colnet", tā nodarbina vairākus simtus darbinieku. Atalgojums šajā uzņēmumā esot ļoti niecīgs, aptuveni 9 000 Kenijas šiliņi mēnesī, kas nozīmē apmēram 2,6 eiro dienā.

Uz žurnālistu jautājumiem par pazudušo apkopēju piekrita atbildēt kāda sieviete vārdā Irēna (vārds mainīts). Viņu ar pazudušo Polu saistījušas romantiskas attiecības. "Pēdējo reizi es viņu redzēju darbā. Tad viņš pēkšņi izgaisa, un neviens nezina, kur viņš ir," stāsta Irēna.

Pols Manjasi (Foto: Ekrānuzņēmums no "Sky News" video)

Irēna Pola pazušanas dienā strādājusi kopā ar viņu lidostā. Viņa uzkopusi pasažieru termināli, kamēr Pols strādājis ārā. Maiņas beigās viņa vīrieti vairs nav satikusi. Viņa telefons bijis izslēgts, savukārt uzņēmums "Colnet" piekodinājis darbiniekiem nevienam par pazudušo kolēģi nestāstīt.

Irēna ar Polu bijusi attiecībās 2 gadus. Abi sapņojuši par kopīgu ģimeni. Tomēr sieviete nespēj saprast, kādēļ lai Pols spertu tik izaicinošu soli, paslēpjoties lidmašīnas šasijā.

Sapņojis par darbu ārpus Kenijas

Kā "Sky News" pastāstīja Irēna, Pols dzīvojis graustu rajonā, nolaistā ciematā ar aptuveni miljonu iedzīvotāju, netālu no lidostas. Neviens tādā vietā mitināties nevēlas, bet apkopējiem un citiem lidostas "netīrā darba" veicējiem tā ir vienīgā dzīvesvieta, ko iespējams atļauties.

Pols Manjasi (Foto: Ekrānuzņēmums no "Sky News" video)

Pols dzīvojis kopā ar kādu vīrieti vārdā Patriks. Laikā, kad ciematā viesojās "Sky News", Patriks no dzīvesvietas jau bija izvācies, tomēr ar viņu izdevies sazināties un norunāt tikšanos.

"Pols bija mans draugs," atklāj Patriks. "Mēs nākam no viena ciema, no vienas skolas. Es strādāju "Colnet", tāpēc iekārtoju tur arī viņu." Kā atklāj Patriks, Pols tomēr gribējis dzīvē sasniegt ko vairāk. Viņš neesot atklājis detaļas, tomēr pastāstījis draugam, ka grib doties ārpus Kenijas.

Lai gan Pola nodomi bijuši skaidri, Patriks nav pārliecināts, ka tieši viņa draugs ir no lidmašīnas izkritušais bezbiļetnieks.

Slēptuvē atstāta soma

Londonas policija atklāj, ka negadījumā iesaistītās lidmašīnas šasijā atrastas mirušā personīgās mantas, tai skaitā soma. Tāpat likumsargi izveidojuši upura sejas fotorobotu.

Pola draudzene Irēna norādīja, ka fotorobotā redzamās sejas ādas krāsa ir pārāk tumša, tomēr vaibstos ir redzama līdzība ar Polu.

Tā pēc detektīvu domām izskatījās bojā gājušais vīrietis. (Foto: SWNS/Scanpix)

Lidmašīnā atrasta pamatīgi nolietota mugursoma ar iniciāļiem MCA uz tās. Kad somas fotogrāfija tika parādīta Irēnai, viņa to uzreiz atpazina. Burti MCA apzīmē vārdus "Member of County Assembly" (no angļu valodas "Apgabala asamblejas loceklis"). Tā bijusi Pola iesauka.

Pēc fotoattēlu apskatīšanas Irēna ir pilnīgi pārliecināta, ka mirušais bezbiļetnieks ir viņas 29 gadus vecais draugs Pols. Sieviete spriež, ka draugs pieņēmis pēkšņu lēmumu riskēt. Ikdienā vērojot daudzos ārzemniekus, kuri dodas ceļā uz labāku dzīvi, kārdinājums varot būt liels.

Mantas, kas atrastas lidmašīnas šasijā (Foto: SWNS/Scanpix)

Neilgi pēc raksta publicēšanas ar "Sky News" sazinājušies Nairobi lidostas pārstāvji, uzsverot, ka viņu darbinieku sarakstā neviens Pols Manjasi atrodams neesot. Izmeklēšana jūnijā notikušās traģēdijas sakarā joprojām turpinoties.

Savukārt uzņēmums "Colnet" izrādījis pārsteigumu par kompānijas vārda figurēšanu mistiskā bezbiļetnieka sakarā. Arī "Colnet" apgalvo, ka nav nodarbinājis vīrieti vārdā Pols Manjasi.

Iniciāļi uz somas (Foto: SWNS/Scanpix)

Pola vecāki: "Atstājiet viņu Lielbritānijā"

Pēdējais pieturas punkts izmeklēšanas procesā "Sky News" veda uz Pola vecāku mājām. Pie necilas mājas viesus sagaidījis Pola tēvs Īzaks.

"Sky News" satikās ar Pola vecākiem (Foto: Ekrānuzņēmums no "Sky News" video)

Īzaks ar sievu Dženetu apstiprināja, ka kopš jūlija neko nav dzirdējuši par dēlu. Viņa tālrunis ir izslēgts. Abi ļoti uztraucoties par savu vecāko dēlu. Lai gan Pols ģimenes mājas atstājis jau pirms 10 gadiem, viņš joprojām regulāri sazvanījies ar vecākiem. Abi nezinot, kam būtu jāziņo par dēla pazušanu.

Arī vecākiem tika paradīti fotoattēli ar lidmašīnas šasijā atrastajām mantām. Gluži kā Pola draudzene Irēna, arī vecāki norādīja, ka fotorobota ādas tonis ir pārāk tumšs, bet viņi uzreiz atpazinuši personīgās mantas, tai skaitā somu un apģērbu.

Soma, kas atrasta lidmašīnas šasijā (Foto: SWNS/Scanpix)

Pola vecāki noprata, ka dēls ir miris. Jautājot, kā viņi vēlas rīkoties, attiecībā uz sava dēla mirstīgajām atliekām, Īzaks norādīja, ka nekas vairs nav padarāms. "Ļaujiet viņam palikt Lielbritānijā. Tās ir pārāk lielas izmaksas. Pīšļi ir pīšļi," saka Īzaks, kuram jāuztur vēl 5 bērni.

Vīram piekrīt arī Dženeta, sakot, ka ļoti priecātos, ja dēls tiktu apbedīts dzimtenē, tomēr tas ir pārāk dārgi.

"Sky News" izmeklēšanas process un tā rezultāti patiesi satricinājuši britu un arī Kenijas informatīvo telpu. Kamēr policijas fotogrāfijas ar lidmašīnā atrastajām lietām un līdzcilvēku pieredzes stāsti acīmredzami norāda uz to, ka mirušais vīrietis ir Pols Manjasi, dienā, kad raksts tika publicēts, interviju kādam Kenijas medijam sniedzis Pola tēvs Īzaks, noliedzot visu iepriekš sacīto un apgalvojot, ka viņa dēls ir dzīvs, bet atrodas apcietinājumā.

Medija apgalvojumus neticamākus padara arī tas, kas redzams lidostas reģistrots - nevienam Polam Manjasi piekļuves kartes iekļūšanai lidostas teritorijā nav izsniegtas. Notikušais radījis daudz jautājumu par drošības līmeni Nairobi lidostā.

Tas, kas īsti ir mistiskais vīrs, kurš Londonā nokritis no skaidrām debesīm, joprojām paliek miglā tīts. "Sky News" visu savākto informāciju nosūtījis Londonas policijai izmeklēšanas turpināšanai.