Viņi sabiedriskajā transportā nereti brauc bez biļetes un dokumentiem, cenšas nelegāli piedāvāt taksometru pakalpojumus un prombraucot pamet ielu malās vecas automašīnas.

Biļešu kontrolieri sūdzas, ka krasi pieaudzis ārvalstu bezbiļetnieku skaits un lielākā daļa esot būvstrādnieki no Ukrainas. Daudzi no šiem zaķiem nenēsā līdzi personas dokumentus, tādēļ kontrolieriem, kuriem obligāti jānosaka bezbiļetnieka identitāte, ilgu laiku jāgaida, kamēr kāds aizturētā paziņa atgādā tos no viņa apmešanās vietas. Tas prasa ļoti daudz laika, tādējādi kontrolieru darba ritms tiek nopietni traucēts. Biļešu pārbaudes laikā ne reizi vien arī atklājies, ka ārzemniekam beidzies vīzas vai darba atļaujas termiņš vai viņš Igaunijā vispār uzturas un strādā nelegāli. Pašvaldības policija saskaras arī ar Ukrainas pilsoņiem, kuri bez darba atļaujas piedāvā taksometru pakalpojumus, galvenokārt ar mobilo lietotņu, visbiežāk Yandex Taxi, starpniecību, kaut gan nevar uzrādīt licences kartīti un automašīnai nav veikta tehniskā apskate.

Policijas inspektori Tallinas ielās aizvien biežāk atrod pamestas automašīnas avārijas stāvoklī, kuras piederējušas jau aizbraukušiem Ukrainas pilsoņiem. “Shēma ir vienkārša – par lētu naudu nopērk vecu graustu un brauc, kamēr mašīna turas vai kamēr beidzas darbs. Tad atgriežas mājās, bet automobili pamet ielas malā,” norāda policija. Šādas automašīnas ar izsistiem logiem piesaista bezpajumtniekus un narkomānus, tiek piemestas ar atkritumiem un galu galā var aizdegties. Visbiežāk tādas atrodamas Tallinas guļamrajonos, kur ārvalstu viesstrādnieki īrē dzīvokļus.