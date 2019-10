Igauniju satriec VIDEO, kurā skolēns it kā apgrābsta skolotājas pēcpusi

Pasaulē Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Sociālos tīklus Igaunijā Skolotāju dienas priekšvakarā, 4. oktobrī, pāršalca kāds Tallinas Būvniecības koledžas studenta publicēts video, kurā redzams, ka klasē viens no audzēkņiem apgrābsta daiļas blondas pasniedzējas pēcpusi, bet viņa klasesbiedrs pēc tam par to izrāda neviltotu interesi. Savukārt pati skolotāja it kā nekas nebūtu noticis turpina vadīt nodarbību, kamēr viņas dibenu glāsta students.