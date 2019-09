VIDEO: drosmīga ome pie bankomāta pārmāca nekaunīgu zagli

Kaut gan notikumi risinājušies jau šī gada 20. maijā, video plašākai sabiedrībai ar "BBC" raidījuma "Crimewatch Roadshow" starpniecību izrādīts tieši šonedēļ.

Videomateriālā redzams, kā kādreizējā metinātāja automašīnu ražotnē Džounsa veic darbības bankomātā, kad viņai aiz muguras pietuvojas kāda sieviete. Nepazīstamā sieviete vairākas reizes pieskaras seniores mugurai un plecam, un, kā stāsta Džounsa, lūdza naudu. "Viņa to negaidīja no manis, to es jums varu pateikt. Viņa cerēja uz kādu viegli ievainojamu, bet izvēlējās nepareizo personu, izvēloties Dorīnu," norāda drosmīgā pensionāre. Laupīšanas mēģinājums noticis ap plkst. 10.

Foto: Ekrānuzņēmums

Uzmācīgā sieviete esot pieskārusies Džounsai pie pleca un norādījusi uz savu muti, tādējādi liekot saprast, ka viņai nav ko ēst. Pēc tam jaunā sieviete mēģinājusi dot Džounsai papīra lapiņu, ko viņa nav ņēmusi, atraidot ubagotāju. Pēkšņi zagle pagrūdusi Džounsu malā un centusies no bankomāta izraut pensionāres bankas karti, bet Džounsa, par spīti šķietami vārgajam izskatam, saķēra nelūgto viešņu aiz pleciem un atgrūda nost no bankomāta.

Sapratusi, ka šoreiz paliks bešā, zagle ātri vien aizbēgusi.

"Es nodomāju "nē, manu naudu tu nedabūsi! Es esmu smagi strādājusi, lai to nopelnītu"," "BBC" raidījumam "Crimewatch Roadshow" stāsta Džounsa, kura gribējusi skaidrā naudā izņemt pensiju. "Es viņu saķēru aiz matiem, un viņa sāka kliegt. Es nesaprotu, kāpēc viņa kliedza, man bija jābūt tai, kura kliedz."

Foto: Ekrānuzņēmums no "BBC" raidījuma "Crimewatch Roadshow"

Jāteic, ka negatīvā pieredze ievērojami pabojājusi 81 gadu vecās sievietes veselību. Jau tajā pašā dienā viņa aizvesta uz slimnīcu, jo pēc pārdzīvojumiem saļimusi turpat uz ielas. Kopš laupīšanas mēģinājuma Džounsa piedzīvojusi vairākas sirdslēkmes, turklāt sievietei kļuvis bail atrasties uz ielas. Tā kā viņas vīrs pirms 13 gadiem devies mūžībā, pensionāre nu savas dienas pavada viena.

Policija cer, ka videomateriāla izplatīšana palīdzēs sadzīt pēdas noziedzniecei, kura centusies aplaupīt Džounsas kundzi. Kārtīgāk izpētot video, likumsargi pieņem, ka zagle uzbrukuma brīdī bijusi stāvoklī.