Viļņā uzstādīti "alkohola glabāšanas" pakomāti, no kuriem jebkurā diennakts laikā, arī stiprās dziras aizlieguma stundās, var izdabūt kādu šņabja pudeli. (Foto: Ekrānuzņēmums no "TV3 Lietuva")

Lietuviešiem viltīga shēma alkohola nakts tirdzniecības apiešanai: šņabi nevis pārdod, bet "uzglabā" pakomātos

Pasaulē Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Lietuvas uzņēmums „Artimiausias” izdomājis veidu, kā apiet alkohola nakts tirdzniecības aizliegumu. Viļņā uzstādīti pieci pakomāti, kuros tiek „glabāts” alkohols. Jebkurš jebkurā diennakts laikā var iegādāties kādu grādīgā dzēriena pudeli un to nodot „glabāšanā” un pēc tam to no „alkohola seifa” izņemt.