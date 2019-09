Līdzšinējā premjerministra Pedro Sančesa vadītie sociālisti uzvarēja aprīlī notikušajās vēlēšanās, taču spēja izcīnīt tikai 123 no 350 deputātu vietām, un vēl vienas sociālistu vadītas valdības apstiprināšana ir atkarīga no galēji kreisās partijas "Unidas Podemos" (UP; "Apvienoti mēs varam") un mazo reģionālo partiju atbalsta.

Līdz šim UP līderis Pablo Iglesias atteicies atbalstīt sociālistu valdību bez galēji kreiso pārstāvniecības tajā, un Sančesam atlicis laiks līdz 23.septembrim, lai gūtu parlamenta uzticību viņa jaunajam kabinetam. Ja tas neizdosies, tiks izsludinātas ārkārtas vēlēšanas, kas notiks 10.novembrī.

Cenšoties rast izeju no politiskā strupceļa, karalis uzsācis divas dienas ilgas konsultācijas ar partiju līderiem. Otrdienas pēcpusdienā viņam paredzēta tikšanās ar Iglesiau, bet vakarā ar Sančesu.

Divi Sančesa mēģinājumi gūt parlamenta atbalstu sociālistu mazākuma valdībai jūlijā bija neveiksmīgi.

Sākotnēji sociālisti ļoti negribīgi piekrita veidot koalīciju ar UP, piedāvājot galēji kreisajiem dažus ministru portfeļus, taču Iglesiass šo piedāvājumu noraidīja, norādot, ka viņa partijai atvēlētie ministru posteņi nav pietiekami politiski ietekmīgi.

Tagad Sančess ir atsaucis piedāvājumu veidot koalīciju un piedāvā vienīgi sarunas par kopīgu politisko programmu.

Iglesiass uzstāj, ka UP jābūt pārstāvētai valdībā, taču, sastopoties ar Sančesa stūrgalvīgo pretestību, piedāvājis "pagaidu koalīcijas" izveidi, Taču šo piedāvājumu sociālisti uzreiz kategoriski noraidījuši.

Spāniju nomoka politiskā nestabilitāte kopš 2015.gada decembra vēlēšanām, kurās faktiski sabruka tradicionālā divpartiju sistēma, ko veidoja sociālisti un konservatīvā Tautas partija (PP), un uz politiskās skatuves sevi pilntiesīgus spēlētājus pieteica galēji kreisie un centriski labējā partija "Ciudadanos" ("Pilsoņi").

Aprīlī notikušajās vēlēšanās politiskā aina kļuva vēl komplicētāka, jo parlamentā iekļuva galēji labējā partija "Vox" ("Balss").