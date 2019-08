Vīrietis domāja, ka sievas bērēs baznīca Elpaso būs pustukša, taču rezultāts viņu satrieca

26 Foto Elpaso masu apšaudē bojāgājušas sievietes bēres apmeklē 700 cilvēku +22

Basko sievas bēres sākotnēji bija plānots kā slēgts pasākums, tomēr vēlāk viņš nolēmis rīkot atvērtu bēru ceremoniju, uz kuru var ierasties ikviens, kam rūp notikušais.

Vīrietis bija satriekts, ieraugot, cik daudzi cilvēki atsaukušies uz aicinājumu apmeklēt bēru ceremoniju un ieradušies izteikt līdzjūtību par notikušo. Kopumā to apmeklēja apmēram 700 cilvēku - daži no tiem bija ieradušies arī no tālākām ASV pilsētām.

Piemēram, Hala Kijazi uz Elpaso ieradās no Sanfrancisko. Viņa atklāja, ka vēlējusies piedalīties dievkalpojumā, jo izlasījusi Antonio stāstu un vienkārši sapratusi, ka viņai te ir jābūt. “Šis stāsta ieurbās manā sirdī un dvēselē, tāpēc lidoju uz Elpaso. Mums jāparāda, ka tad, kad Amerika cieš no sāpēm, tad ciešam mēs visi,” teic Hala.

“New York Times” ziņo, ka uz bēru dievkalpojumu tika nosūtīti apmēram 900 ziedu pušķi. Daži no tiem tika sūtīti pat no Āzijas.

Mārdžijas dēls no iepriekšējām laulībām atklājis, ka viņa mamma mīlēja ikvienu cilvēku, neskatoties uz viņu rasi, reliģiju vai politiskajiem uzskatiem.

Antonio un Mārdžija iepazinās kādā bārā Nebraskā pirms 22 gadiem. Laika gaitā pāris pārcēlās uz dzīvi Elpaso. Abiem kopā ļoti patika apceļot ASV ar vilcienu.

“Viņa bija lēdija un viņa bija manas dzīves mīlestība,” par Mārdžiju sacīja Antonio.

Jau vēstīts, ka apšaudē tirdzniecības kompleksā “Walmart” 3.augustā ASV Teksasas štatā Elpaso pilsētā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 22 cilvēkiem.

Elpaso atrodas netālu no ASV un Meksikas robežas, un desmitiem tūkstoši Meksikas pilsoņu ik dienu legāli šķērso robežu, lai strādātu vai iepirktos ASV.