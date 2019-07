Savukārt uzbrucēju sašāvis policists. Uzbrucējs aizturēts un nogādāts slimnīcā, kur viņam veikta operācija.

Policists, kuru sašāvis uzbrucējs, ir tikai viegli ievainots, jo viņam bijusi pretložu veste.

Policisti pie ASV Misisipi štata Sautheivenas lielveikala "Walmart", kur notika apšaude. (Foto: AP/Scanpix)

Pēc policijas sniegtajām ziņām, uzbrucējs ir 39 gadus vecais Martess Tarels Eibrams.

Nogalinātie ir 40 gadus vecais veikala vadītājs Entonijs Brauns un 38 gadus vecais darbinieks Brendons Geilss.

Uzbrukumu sarīkojušais 39 gadus vecais Martess Tarels Eibrams tika sašauts un šobrīd atrodas slimnīcā. (Foto: AP/Scanpix)

"Walmart" pārstāvis pastāstīja žurnālistiem, ka pirms vairākām dienām Eibrams atstādināts no darba pienākumu pildīšanas, jo kādam kolēģim parādījis nazi, lai gan neesot ar to draudējis. Par notikušo iesniegts ziņojums policijai. Lēmums par to, vai Eibramu atlaist, vēl nebija pieņemts, norādījis veikalu tīkla pārstāvis.

Sautheivena, kurā ir apmēram 50 000 iedzīvotāju, ir kaimiņštatā Tenesijā esošās Memfisas piepilsēta.