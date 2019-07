Reddit

"Šī esmu es 18 mēnešu vecumā un jā, tās ir šļirces uz palodzes" - narkomānes meita no ASV tīmeklī publicē attēlus no skaudrās bērnības

Kāda 17 gadus veca jauniete no ASV Aidaho štata populārajās tīmekļa vietnēs "Reddit" un "Imgur" publicējusi šokējoši atklātas bildes no viņas bērnības. Meiteni izaudzinājusi no narkotikām atkarīga māte.