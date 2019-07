Demokrātu priekšvēlēšanu cīņu favorīta ienākumi ar 11 miljoniem sasniedza augstāko atzīmi 2017.gadā, savukārt gadu iepriekš, kas bija Baidena pēdējais gads viceprezidenta amatā, ienākumi sasniedza teju 400 000 dolāru līmeni.

Lielākā daļa 2017.gadā nopelnīto 11 miljonu dolāru un 2018.gada 4,5 miljoniem dolāru ir samaksa par grāmatām, kā arī honorāri par runām, skaidroja Baidena kampaņas štābs. Džo Baidens laidis klajā grāmatu "Promise Me, Dad", bet viņa dzīvesbiedre Džila Baidena sarakstījusi grāmatu "Where the Light Enters".

Pateicoties šiem ienākumiem, Baidens ir turīgākais galveno demokrātu kandidātu vidū, kas nolēmuši 2020.gadā mest izaicinājumu prezidentam republikānim Donaldam Trampam, kurš pats ir miljardieris un nekustamo īpašumu magnāts.

Nododot atklātībai nodokļu deklarācijas, demokrāti demonstrē atšķirību no Trampa, kurš, pārkāpjot tradīciju, atteicās publiskot savu nodokļu deklarāciju, kad viņš 2016.gadā kandidēja uz Balto namu.

Citu nozīmīgāko demokrātu kandidātu vidū tikai senatore Kamala Harisa norādījusi, ka 2018.gadā nopelnījusi vairāk par miljonu dolāru.

Senators Bērnijs Sanderss, kurš sevi pozicionē kā demokrātisku sociālistu un strādnieku šķiras aizstāvi, bet šobrīd aptaujās dala otro vietu ar Harisu, 2018.gadā nopelnījis pusmiljonu dolāru.

Neveiksmīgā 2016.gada kampaņa padarījusi Sandersu par miljonāru. 2017.gadā viņš nopelnīja vairāk nekā 1,1 miljonu dolāru, bet 2016.gadā miljonu, galvenokārt pateicoties ienākumiem par bestselleru "Our Revolution".

Kopumā turīgākais demokrātu kandidāts ir miljardieris un vides aktīvists Toms Steijers, kurš gan par iesaistīšanos kampaņā pavēstīja tikai otrdien, un viņa izredzes nonākt līdz priekšvēlēšanu cīņas finiša taisnei šobrīd ir stipri neskaidras.

Atbilstoši žurnāla "Forbes" aplēsēm Steijera bagātība lēšama 1,6 miljardu dolāru vērtībā.