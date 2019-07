ASV prezidenta Donalda Trampa meita Ivanka G20 samitā Japānā centās iesaistīties neformālā sarunā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Lielbritānijas premjerministri Terēzu Meju, Kanādas premjerministru Džastinu Trudo, kā arī Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektori Kristīni Lagardu.

Notiekošo filmēja Francijas valdības sociālo tīklu pārstāvji, kuri savukārt dalījās ar 19 sekunžu garo videoklipu "Instagram". Tajā dzirdams, ka Ivanka Trampa mēģina iesaistīties sarunā par sociālo taisnīgumu.

Ārvalstu mediji ziņo, ka Ivankas sacītais neesot bijis saprotams, turklāt teiktajam neesot bijusi nekāda loģika. Trampa sarunas laikā aktīvi žestikulēja ar rokām, liekot filmētājam vismaz vizuāli noprast, ka viņa aktīvi iesaistās sarunā.

Pēc notikušā soctīklu lietotāji aktīvi kritizē Ivanku Trampu.

Piemēram, ASV Pārstāvju palātas locekle no Demokrātiskās partijas Aleksandrija Okasio-Kortesa saziņas vietnē "Twitter" nosoda Ivanku: "Kāds varētu būt par to šokēts, bet būt par kāda meitu patiesībā nav nekāda karjeras kvalifikācija. [...] ASV nepieciešams, lai mūsu prezidents G20 strādātu. Arī kvalificēta diplomāta līdzi ņemšana nenāktu par ļaunu."

