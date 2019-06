"Es mīlu imigrantus," sacīja Tramps, kad raidījuma vadītājs Hosē Diass-Balarts jautāja ASV prezidentam par viņa valdības īstenoto politiku, kad uz robežas no ģimenēm tiek nošķirti nelegālo imigrantu bērni, kā arī par tā dēvēto sapņotāju programmas atcelšanu un viņa plāniem par "nulles iecietību" uz robežas.

Tramps ir atcēlis programmu "Attiecībā uz bērnībā ieceļojušajiem atliktie pasākumi" (DACA), ar kuru no deportēšanas tiek pasargāti tā dēvētie sapņotāji - imigranti, kas ASV nelegāli ievesti bērnībā.

"Jūs domājat par nelegālajiem imigrantiem," sacīja Tramps, piebilstot, ka "es pret imigrantiem esmu bijis ļoti labs".

"Šī valsts ir balstīta uz imigrantiem," uzsvēra ASV prezidents, paziņojot, ka labprāt uzņemtu vēl vairāk imigrantu, lai aizpildītu vakances rūpniecībā, kas, kā Tramps apgalvo, viņa prezidentūras laikā esot atgriezušās ASV.

Intervijā, kas ir Trampa pirmā spāņu valodā raidošam televīzijas kanālam, viņš lielījās par savu popularitāti latīņamerikāņu vēlētāju vidū. Tramps apgalvoja, ka viņa popularitāte šajā vēlētāju grupā pieaugusi par 17 procentpunktiem, kā arī viņa prezidentūras laikā bezdarbs latīņamerikāņu vidū sasniedzis visu laiku zemāko līmeni.

Tramps uzsvēra, ka viņa popularitātes iemesls ir imigrācijas un robežas politika.

"Jo latīņamerikāņi vēlas stingrību uz robežas," apgalvoja ASV prezidents. "Viņi nevēlas, lai cilvēki ierodas un atņem viņiem darbu. Viņi nevēlas, lai ierodas noziedznieki, jo viņi labāk kā jebkurš cits saprot robežu."

Uz lūgumu šonedēļ tviterī rakstīto, ka Imigrācijas un muitas pārvalde sāks deportēt "miljoniem nelegālo ārvalstnieku", Tramps paziņoja, ka tas neattiecas uz cilvēkiem no Latīņamerikas.

"Daudzi no viņiem ir no Ķīnas," sacīja ASV prezidents. "Daudzi no viņiem ir no citām pasaules daļām, jūs pat iedomāties nevarat."

Tramps intervijā uzteica Meksikas centienus samazināt migrantu plūsmu caur tās ziemeļu robežu ar ASV pēc tam, kad Baltais nams draudēja noteikt muitas nodevas Meksikas precēm.

Tāpat viņš pauda pārliecību, ka 2020.gadā latīņamerikāņu vēlētāji novērtēs viņa stingro pozīciju attiecībās ar Venecuēlu un Kubu.

"Jo esmu bijis stingrs pret Kubu," sacīja Tramps, piebilstot, ka "ne tā kā [iepriekšējais ASV prezidents Baraks] Obama to darīja, tā bija katastrofa".

ASV viceprezidents Maiks Penss otrdien dosies uz Maiami, kur bāzēta liela Kubas imigrantu kopiena, lai prezentētu Trampa atbalstītāju iniciatīvu "Latīņamerikāņi par Trampu".

Pats Tramps otrdien savu kampaņu pirms 2020.gada ASV prezidenta vēlēšanām sāka Floridas štatā, kur latīņamerikāņu balsīm ir liela nozīme.