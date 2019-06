Sieviete savā “Facebook” profilā dalījusies ar notikušo, izstāstot, ka pirms vairākiem mēnešiem viņai uzbrukusi grupa pusaudžu, kamēr aculiecinieki uzbrukumu vērojuši kā “televīzijas šovu”.

Amerikāniete ir neapmierināta ar acīmredzami lēno progresu incidenta izmeklēšanā un domā, ka tiesību akti ir pārāk pielaidīgi attiecībā uz nepilngadīgajiem.

23 gadus veco sievieti pēc darba sagaidījis viņas vīrs un vīramāte, kad viņiem uzbrukuši pieci jaunieši.

“Mans vīrs Pats sagaidīja mani pēc darba astoņos vakarā un mēs gājām caur tuvējo autostāvvietu, kur gaidīja vīramāte, kad mūs sāka kaitināt pusaudžu bars. Es viņiem pateicu, kur iet, un turpināju iet tālāk, kad viena meitene sāka kliegt uz mani, kamēr otra iznāca nez no kurienes un metās man virsū.

Mans vīrs mēģināja viņu atgrūst, bet viņa iesita viņam pa galvu. Mēs mēģinājām iet tālāk.

Es nezinu, kā, bet mūs izšķīra, un kad es pagriezos, ieraudzīju savu vīru zemē un pie viņa bija pieci zēni, ne vairāk kā 14 gadus veci, kas viņu spārdīja.Mana vīramāte ieraudzīja, kas notiek, un atskrēja no mašīnas, lai mēģinātu dabūt viņus prom no Pata, bet viens no zēniem viņai iesita pa seju,” atstāsta amerikāniete.

Netālu stāvējuši arī daži aculiecinieki, kuri notiekošo vienkārši vērojuši, kā televīzijas šovu. “Es viņiem uzsaucu, lai piezvana policijai, un pēc tam jautāju, kāpēc viņi nepalīdz, bet viņi teica, ka, viņuprāt, mēs tikai cīnījāmies savā starpā,” stāsta sieviete.

44 gadus vecā vīramāte incidentā guvusi sejas ievainojumu, bet 23 gadus vecajai amerikānietei nācās šķirties no vairākām matu šķipsnām un tagad viņai ir panikas lēkmes ikreiz, kad viņa ierauga pusaudžus.

Sieviete pauž sarūgtinājumu par to, ka pret šo bandu, kas paši sevi dēvē par “neaizskaramajiem”, kopš 29.marta, kad notika incidents, nav veikti nekādi pasākumi.