Viens no veidiem, kā atbrīvoties no kaķiem, būs to indēšana ar toksiskiem cīsiņiem, kas veidoti no ķenguru un vistas gaļas, garšvielām un indes. Saindētā gaļa no lidaparātiem lielos daudzumos tiks nomesta savvaļas kaķu apdzīvotajās teritorijās.

Tāpat zvērus iecerēts arī izķert ar lamatām un nošaut.

Kā vietējam Austrālijas medijam atklājis valsts apdraudēto sugu uzraugs Gregorijs Endrū, kopš savvaļas kaķu parādīšanās uz kontinenta 17.gadsimtā, viņu dēļ iznīkušas aptuveni 20 zīdītāju sugas.

Savvaļas kaķis. (Foto: Lewis Durham/REX/ Vida Press)

"Mums jāpieņem pareizie lēmumi, lai glābtu dzīvniekus, kurus mīlam, un kuri definē mūs kā tautu, piemēram, trušbandikutus, kuplastes klinšķenguru un nakts papagaili," gaidāmos plānus pamato Endrū.

Balstoties uz pētnieciskā žurnāla "Biological Conservation" veikto pētījumu, savvaļas kaķi Austrālijā ik gadu nogalina 377 miljonus putnu un 649 miljonus rāpuļu.

Trušbandikuts. (Foto: Auscape/UIG/REX/ Vida Press)

Austrālijas valdība savus kaķu iznīdēšanas plānus atklājusi jau 2015.gadā, toreiz savā virzienā izsaucot asu kritiku. Vairāk nekā 160 tūkstoši cilvēku parakstīja petīciju plāna atsaukšanai. Atklātu vēstuli valdībai adresēja arī aktrise Bridžita Bardo, lūdzot izbeigt genocīdu pret dzīvniekiem, savukārt dziedātājs Morisejs nāca klajā ar skaļu paziņojumu, izsakot domas, ka "pasauli pārvalda idioti".

Tāpat valdībai pārmests, ka tā pārlieku koncentrējas uz ļaunumu, ko dabai nodara kaķi, kamēr citi faktori, piemēram, mežizstrāde, pilsētu paplašināšanās un kalnrūpniecība, dabai nodara daudz lielāku postu.

Neskatoties uz radošajām izpausmēm, kuras kaķu iznīcināšanai iecerējusi valdība, par aptuveni 83% nogalināto kaķu atbildīgi vietējie mednieki, jo, piemēram, Kvīnslendas štats medniekiem par vienu savvaļas kaķa galvaskausu atlīdzībā piedāvā 10 Austrālijas dolāru.

Savvaļas kaķi pieder pie tās pašas kaķu sugas, pie kuras domisticētie kaķi, bet tie dzīvo savā vaļā, tāpēc spiesti medīt dabā.