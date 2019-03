Situācija Jaunzēlandē joprojām ir saspringta, kopš piektdien Kraistčērčā Austrālijas pilsonis, labējais ekstrēmists Brentons Tarants divās mošejās lūgšanu laikā nogalināja 50 cilvēkus. Tarants sociālajos medijos iepriekš bija rakstījis, ka sākotnēji viņš plānojis rīkot uzbrukumu Danīdinas mošejā.

Kad svētdien lidlauka teritorijā tika atrasta aizdomīga paciņa, no lidostas tika evakuēti cilvēki, tās teritoriju aplenca policija, un uz lidostu tika nosūtīta spridzekļu neitralizēšanas speciālistu vienība. Aviosabiedrības "Air New Zealand" reisa lidmašīna no galvaspilsētas Velingtonas apmēram stundu riņķoja virs Danīdinas, taču, nesaņēmusi atļauju nolaisties, devās atpakaļ uz Velingtonu.

"Danīdinas lidosta ir atkal atvērta, jo lidlaukā atrastais aizdomīgais priekšmets izrādījās viltus objekts," teikts policijas paziņojumā.

Tajā piebilsts, ka aizdomīgo priekšmetu neitralizējuši Jaunzēlandes bruņoto spēku sapieri.

Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu, kurš atstājis aizdomīgo priekšmetu.

Danīdinas lidosta ir reģionālā lidosta Jaunzēlandes Dienvidsalā. No tās tiek veikti galvenokārt vietējie reisi, bet ir arī viens starptautiskais maršruts uz Brisbenu Austrālijā.