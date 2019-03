Reportieri Trampam uzdeva jautājumu, vai tas, ka 49 cilvēkus divās Kraistčērčas mošejās nošāvis baltais nacionālists, demonstrē pieaugošu problēmu visā pasaulē.

"Es tā neuzskatu. Es domāju, ka tā ir neliela cilvēku grupa, kurai, man šķiet, ir ļoti nopietnas problēmas," Tramps atbildēja reportieriem Ovālajā kabinetā.

Lai gan Tramps nosauca šo slaktiņu par "šaušalīgu" un "briesmīgu", viņa izteikumi, kuros noraidīta doma par potenciāli plašākiem draudiem, var izpelnīties kritiku. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Palūkojoties uz Jaunzēlandē notikušo, varbūt tā ir. Es vēl nezinu pietiekami daudz par to," viņš sacīja.

Lai gan Tramps nosauca šo slaktiņu par "šaušalīgu" un "briesmīgu", viņa izteikumi, kuros noraidīta doma par potenciāli plašākiem draudiem, var izpelnīties kritiku.

28 gadus vecais Austrālijas pilsonis Brentons Tarants, kurš identificēts kā baltais nacionālists un apsūdzēts par šī slaktiņa īstenošanu, ir to demonstrējis tiešraidē sociālajos medijos. Viņš arī bija publicējis manifestu, kurā ietvertas rasistiskas sazvērestības teorijas, un tajā nosaucis Trampu par "atjaunotas baltās identitātes un kopīga mērķa simbolu".

Viens no jautājumiem, kurus Tarants sev uzdeva šajā manifestā, bija par to, vai viņš atbalsta Trampu. Viņš arī atbildēja uz to: "Kā atjaunotas baltās identitātes un kopīga mērķa simbolu? Protams. Kā politikas veidotāju un līderi? Dievs pasarg', nē."

Atbildot uz jautājumu par šo manifestu un viņa pieminēšanu tajā, Tramps sacīja, ka nav to redzējis.

"Es to neredzēju," teica Tramps. "Bet es domāju, ka tas ir šausmīgs notikums (..) šausmīga, necienīga lieta un šausmīga rīcība," viņš sacīja, raksturojot Kraistčērčā notikušo.

Tramps pirms tam tviterī ierakstīja, ka viņš sarunā ar Jaunzēlandes premjerministri Džasindu Ārdernu paudis "solidaritāti" un pateicis "Mēs mīlam jūs, Jaunzēlande!".

2017.gadā pat Trampa tuvākos atbalstītājus šokēja viņa atteikšanās nosodīt balto nacionālistu demonstrāciju Virdžīnijas štata Šarlotsvilas pilsētā, kas izvērtās vardarbīgās sadursmēs ar kreisajiem protestētājiem. Tramps Šarlotsvilas vardarbībā vainoja abas puses.