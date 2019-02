"Facebook" finanšu direktors Deivids Vēners tehnoloģiju konferencē sacīja, ka sociālā tīkla uzņēmums plāno šogad nodrošināt "tīras vēstures" ("clear history") iespēju, par kuru bija paziņojis jau pērnā gada maijā, kad bija pievērsta pastiprināta uzmanība "Facebook" privātuma politikai.

Vēners neminēja konkrētu datumu, bet norādīja, ka "tīras vēstures" iespēja būs pieejama "vēlāk šajā gadā". Viņš atzīmēja, ka lietotāji ar savu datu izdzēšanu ietekmēs sociālā tīkla centienus adresētas reklāmas jomā.

"Es domāju, ka tas radīs kādus traucēkļus mūsu spējām adresēt [reklāmas] tikpat efektīvi kā iepriekš," teica Vēners.

"Pateicis to, es domāju, ka mēs līdz šim esam spējuši relatīvi labi tikt ar to galā (..) Es teiktu, ka ainava noteikti mainās un virziens padara grūtāku izaugsmi un dod mazāku priekšstatu par to, kā tas patiesībā beigsies."

Šī pērn paziņotā iespēja ļaus lietotājiem redzēt, kuras lietotnes un vietnes sūta tīkla informāciju, izdzēst datus no sava konta un neļaut "Facebook" tos uzglabāt.

"Facebook" dibinātājs un vadītājs Marks Zakerbergs toreiz rakstīja, ka šī iespēja nozīmēs to, ka lietotāji "spēs aizskalot savu vēsturi, kad vien to gribēs".

Par to tika vēstīts neilgi pēc ziņām, ka desmitiem miljonu "Facebook" lietotāju personīgos datus ir izmantojusi konsultāciju firma "Cambridge Analytica", kas strādāja Donalda Trampa prezidenta vēlēšanu kampaņas labā.

Šis datu izmantošanas skandāls noveda līdz izmeklēšanām visā pasaulē un piespieda "Facebook" pārskatīt un mainīt savu rīkošanos ar lietotāju personīgajiem datiem.