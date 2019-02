Beigtais dzīvnieks atrasts Araruna pludmalē Brazīlijā, netālu no vietas, kur Amazones upe ietek jūrā. Zinātnieki izsaka pieņēmumus, ka radība mirusi jūrā un tik tālu no krasta to izskalojuši spēcīgi un augsti viļņi.

Foto: Instagram (instagram.com/bicho_dagua)

Purvainās un krūmiem aizaugušās apkārtnes dēļ pētniekiem bijis ļoti grūti piekļūt vaļa līķim.

Uz mirušā kuprvaļa ķermeņa nav redzamas nekādas ārējas brūces, tāpēc zinātniekiem dots uzdevums noskaidrot, no kā lielais zīdītājs miris. Sākotnējā apskate liek domāt, ka dzīvnieks gājis bojā piesārņojuma dēļ, iespējams, tas pamielojies ar plastmasu.

Dirlēna Silva, Brazīlijas Veselības, sanitārijas un vides departamenta pārstāve, intervijā Brazīlijas medijam "Journal O Liberal" stāsta, ka līķis pamanīts tikai virs tā lidojošo maitēdāju dēļ. Astoņus metrus lielais valis atrasts ļoti neierastā vidē, jo vaļi februārī šai vietā nav novērojami. Parasti tie sastopami starp augustu un novembri, okeānā Brazīlijas austrumu daļā.

"Mēs esam neizpratnē par to, ko kuprvalis vispār darījis šai pusē, jo vaļi parasti nemājo Brazīlijas ziemeļu daļā. Ir fiksēts tikai viens gadījums, kad šeit manīts valis, un tas noticis pirms trim gadiem," stāsta biologs. Iespējams, valis sākotnēji bijis ceļā ar savu māti, bet migrēšanas laikā nomaldījies.