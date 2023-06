Ja sagribas džinu, bet veikalā nav. "Deviņvīri" testē "ātros džintonikus"

Ja pajautāsi profesionālam bārmenim viņa domas par bundžiņu kokteiļiem, tad, visticamāk, neko labu nedzirdēsi. Taisnība jau viņam ir – tik niansētas garšas un aromāta kā bārā speciāli tev jauktajam džintonikam bundžiņas saturam noteikti nebūs. Nerunājot nemaz par noformējumu, jo vien retajam nāks prātā bundžiņas vai pudelītes dzērienu pārliet glāzē, pilnā ar ledu, un vēl izrotāt ar citrona šķēlīti – parasti jau tomēr trauku vienkārši "atpogā" un izdzer, tā teikt, neatejot no kases. Turklāt bundžiņkokteiļos parasti izmanto ne to pašu labāko džinu.

No otras puses, bundžiņkokteiļi ir ievērojami lētāki nekā bāru kokteiļi, turklāt ne jau vienmēr, kad sakārojas džintoniku, sniedzamības rādiusā ir kāds bārs. Tādā situācijā var izlīdzēties ar veikalu piedāvājumu, un mēs nolēmām noskaidrot, kāds tad tas ir, atlasot 12 dažādus pudeļu/bundžiņu kokteiļus, kuru pamatā ir džins.

Gordon London Dry

***

Itālija

Tilpums: 250 ml

Alkohols: 6,4%

Cena: 2,29 EUR

Maza un glīta bundžiņa ar viegli vasarīgu džintoniku. Tiesa, smaržo tas nez kādēļ pēc šampūna. Garšo... emm, arī mazliet pēc šampūna. Labi, ka putas uz lūpām neparādās. Diezgan izteikta tonika garša. Taču, ja šampūna piegarša netraucē, tad šis ir viegls padzēriens, kas iederēsies siltā vasaras dienā. Tik mazam tilpumam gan padārgs.

Saaremaa Cur Gin

***

Igaunija

Tilpums: 275 ml

Alkohols: 4,5%

Cena: 1,69 EUR

Džintoniks ar gurķu garšu. Personīgi man patīk, taču kolēģi brāķēja – viņiem gurķi neiet pie sirds. Brīdinu, ka pudelei ir ļoti stingrs korķis, pret galda malu atvērt būs grūti. Smaržo pēc gurķa un garšo pēc gurķa. Pudeles otrā pusē ir recepte, kā kokteili uzlabot, ja sadomāsi to dzert nevis no pudeles, bet no glāzes.

Saaremaa Rhu Gin

****

Igaunija

Tilpums: 275 ml

Alkohols: 4,5%

Cena: 1,69 EUR

Igauņu gurķu džintonika brālis, tikai ar rabarberu garšu. Šis kolēģiem patika labāk par gurķiem. Aromātisks, taču vairāk garšo pēc ledenēm Bārbele nekā pēc rabarberiem. Varbūt to vajadzēja saukt Rabarbel? Arī te pudeles otrā pusē ir kokteiļa uzlabošanas recepte, ja sadomāsi to baudīt pa smalko.

Dins Grapefruit

*

Latvija

Tilpums: 0,25 l

Alkohols: 14%

Cena: 1,89 EUR

Jau atkorķējot pudeli, degunā iesitas ķīmisks aroms. Iedzerot sajust var tikai to, ka kokteilim ir diezgan daudz grādu – pārāk daudz, lai tiem spētu izlauzties cauri džina garša. Par garšīgu šo dzērienu nenosauksi. Tā izvēlei var būt tikai viens attaisnojums – neremdināma vēlme piedzerties. Karstā vasaras dienā divas šādas pudelītes – un vari būt brīvs!

Džims Toniks

*

Latvija

Tilpums: 0,25 l

Alkohols: 14,5%

Cena: 1,89 EUR

Vēl viens acu aizlejamais kokteilis no Latvijas balzama krājumiem, tikai vēl mazliet jaudīgāks par iepriekšējo. Visu cieņu mārketologiem par vārdu spēli "Džins – Džims", taču tas tad arī viss labais, ko par šo dzērienu varam pateikt. Ķīmiskais aromāts gan te ir mazāks, taču garša asāka, mazliet atgādina ierūgušu bērzu sulu.

Dins Gin&Tonic

**

Latvija

Tilpums: 0,25 l

Alkohols: 14%

Cena: 1,89 EUR

Trešais brālis Dinu un Džimu ģimenē. Visnekaitīgākais, jo te, pēc visa spriežot, izmantota klasiskā recepte, kur ir tikai džins un toniks, iztiekot bez augļu piedevām. Garšai šī pieeja ir nākusi par labu, jo vismaz var iedzert neviebjoties. Arī spirta garšu tik ļoti nesit cauri, taču tik un tā iedzert var ar zināmu piespiešanos.

KOFF Mango Long Drink

****

Somija

Tilpums: 0,33 l

Alkohols: 5,5%

Cena: 1,49 EUR

Somijā tapis kokteilis, kurā džintoniks papildināts ar mango garšu. Izteikti vasarīgs padzēriens, kurā viscaur jūtamas mango notis – gan smaržā, gan garšā. Taču dīvainā kārtā nav ķīmiskās piegaršas. Mazliet garšo pēc ūdenī šķīdināmajām C vitamīna tabletēm, taču šajā gadījumā tas nav slikti.

Hartwall Gin Grapefruit

***

Somija

Tilpums: 0,33 l

Alkohols: 5,5%

Cena: 1,59 EUR

Diezgan klasisks džintonika maisījums, kas ne ar ko īpaši atmiņā nepaliek, taču arī nerada izteikti nepatīkamas emocijas. Izdzer un aizmirsti. Varbūt vairāk iespaidu būtu, ja bundžiņas dizains būtu interesantāks – šī vairāk atgādina minerālūdens iepakojumu, nevis alkohola kokteili.

Koskenkorva Blueberry

****

Somija

Tilpums: 0,33 l

Alkohols: 4,7%

Cena: 1,89 EUR

Kaut gan pudelīte atsauc atmiņā kaut ko no aptiekas krājumiem, tās saturs mūs patīkami pārsteidza. Uz etiķetes tiek apgalvots, ka mūs gaida īsta "Somijas meža garša", un, ziniet, nav melots – pasmaržojot dzērienu, jūties kā ar seju sūnās un mellenēs iekritis. Izteikti aromātisks un visai patīkams kokteilis.

Cross Keys Classic

*****

Latvija

Tilpums: 0,33 l

Alkohols: 5%

Cena: 1,19 EUR

Kad jau bijām gatavi Latvijas balzamu norakstīt kā pilnīgus neprašas džintonika brūvēšanā, atpogājām šo simpātisko bundžiņu ar klasiskās receptes kokteili. Izrādās, prot pie mums tomēr taisīt normālus kokčikus! Patīkama kadiķu smarža, viegls un atsvaidzinošs dzēriens. Neredzu nevienu iemeslu (atskaitot jau pieminēto vēlmi ātri piedzerties), kādēļ izvēlēties nevis šo, bet kaut ko no Džimu&Dinu saimes.

Cross Keys Blackcurrant

**

Latvija

Tilpums: 0,33 l

Alkohols: 5%

Cena: 1,19 EUR

Ar šo gan, mūsuprāt, Latvijas balzams ir aizšāvis garām, jo upeņu garša mums likās pārāk uzbāzīga. Bet var jau būt, ka meiteņu auditorija domātu citādi. Mēs tomēr labāk paliksim pie klasiskām vērtībām, nevis čāpstināsim saldumā salipušās lūpas. Varbūt situāciju varētu glābt dzēriena saliešana glāzē, pilnā ar ledu – tad saldenums nebūtu vairs tik izteikts.

Johan Freitag Non-Alcohol

*

Somija

Tilpums: 0,5 l

Alkohols: 0%

Cena: 1,09 EUR

Zinājām, ka pastāv bezalkoholiskais džins, taču tas maksā tik dārgi, ka tikai ziņkārības dēļ vien pārdesmit eiro negribējās tērēt. Taču bezalkoholisko džintoniku, izrādās, var nomēģināt krietni lētāk. Iespaidi? Parasta limonāde, jo to, ka džins tur pat tuvumā nav stāvējis, uzreiz jūt. Godīgi sakot, vilšanās, jo bijām gaidījuši kaut ko interesantāku.

