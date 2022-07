Ketija Birzule un viņas Žuračka

“Citi braucēji brīžam nesaprot, kādēļ Žuračka ir ātrāka par viņu mašīnām, kurās ieguldīts vairāk naudas. Taču mēs vienkārši esam piestrādājuši pie citām niansēm. Cilvēkiem jau liekas – ā, šai mašīnai tikai 500 zirgspēku, bet, lūk, tai tūkstotis! Taču patiesībā tie ir tikai skaitļi. Ja auto ir pārāk jaudīgs, to ir grūti vadīt, tāpēc reizēm labāk ir mazāk zirgspēku, taču vadītājs var koncentrēties uz niansēm, nevis tikai censties to zvēru novaldīt,” skaidro Ketija. Par to, ar kādām riepām brauc driftere un kādēļ viņa atvadījās no burāšanas, lasi žurnālā.

