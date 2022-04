Latvijas vai Ukrainas un Krievijas informatīvās telpas ir divas dažādas pasaules, uzsver Andris Lielais un piebilst: “Krievijas televīzija karu nerāda. Tur rāda, kā armija pārvietojas, kaut ko ir atbrīvojuši, rāda izpostītas mājas. Kara upurus nerāda. Tās ir absolūti divas pasaules.”

Par divām pasaulēm Andris sauc arī Krieviju un Maskavu. “Maskava – tā ir viena no “spicākajām” valstīm pasaulē, bet Krievija ir pavisam cita valsts. Krievija dzīvo pavisam citu dzīvi. Tie vīrieši, kas dzīvo Krievijas reģionos, ir priecīgi, ka var tikt armijā, jo tā faktiski ir vienīgā iespēja normāli nopelnīt un tikt regulārā darbā. Viņi to uzskata par darbu,” skaidro Maskavā dzīvojošais latvietis.

Runājot par savu dalību Krievijas propagandas TV kanāla “NTV” raidījumā “Tikšanās vieta”, kas izraisīja rezonansi arī Latvijā, aktieris uzsver, ka vēlējies pagūt pateikt visu kritisko, ko domā par Krievijas īstenoto politiku. Tagad viņš privāti saņemot atbalsta vēstules no cilvēkiem, kuri viņam saka paldies par to, ka “runājāt mūsu vietā, pateicāt to, ko mēs nevaram teikt”.

Pievienotajā video skaties plašāku sarunu ar Andri Lielo, kurš skaidro, kam šodien tic Krievijas iedzīvotāji, stāsta, vai Maskavā izjūt pret Krieviju ieviestās sankcijas, un arī atklāj, kādēļ ir nolēmis atgriezties Latvijā.