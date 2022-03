Latvieši karā gāja ar sajūsmu? Iznācis žurnāls “Latvijas Noklusētā Pagātne”

Par to uzskatāmi varam pārliecināties tieši šajās dienās, kad pustraks mūsu kaimiņvalsts vadonis iebrucis Ukrainā, paziņojot, ka tur valdot nacisti un patiesībā jau tā nemaz neesot nekāda īsta valsts. Mēs nezinām, kāda atzīme Putinam skolā bija vēsturē, taču ir lielas aizdomas, ka varētu būt divnieks, jo tik murgainu savārstījumu diez vai var radīt cilvēks, kuram ir kaut minimālas zināšanas vēsturē. Nerunājot nemaz par to, ka argumentācija un runas stils viens pret vienu atgādina kādu citu diktatoru, kurš arī sāka varen enerģiski, taču beidza pazemes bunkurā ar šāvienu galvā… Kas zina, ja Putins vairāk būtu lasījis vēstures grāmatas, varbūt viņam nāktu prātā šīs vēsturiskās paralēles un viņš trīsreiz padomātu, pirms sākt asinsizliešanu. Vēsturi vajag mācīties, dažreiz tas noder.

Pavisam noteikti ir jāzina savas valsts un tautas vēsture, jo tā ir viens no elementiem, kas mūs visus vieno un padara par nāciju, nevis par ļaužu baru bez saknēm un pagātnes. Un šī vēsture sastāv ne tikai no epohāliem notikumiem un izcilu cilvēku biogrāfijām, bet arī no daudzām sīkām detaļām un dzīvesstāstiem. Jo tieši tie veido kopējo ainu. Žurnāla veidotāji ir centušies darīt visu, lai stāsti par mūsu pagātni būtu ne tikai izzinoši, bet arī saistoši un viegli uztverami, tā padarot tos interesantus visplašākajam lasītāju lokam.

Žurnāla “Latvijas Noklusētā Pagātne” pirmajā numurā lasi:

Ērika Ferda

Leģendārā aktrise un lielā smējēja

“Latvieši karā gāja ar sajūsmu…”

Vēsturnieks Ēriks Jēkabsons par Pirmā pasaules kara mītiem

Padomjlaiku lielākie ugunsgrēki

Degošie strēlnieki, filharmonija un tankkuģis

Noslēpumainais ēdiens

Kā radies Kurzemes stroganovs?

“Straumes” retie brīnumi

Latvijā radītās mikroviļņu krāsnis

Vadonis un viņa kults

Kārļa Ulmaņa popularitātes noslēpumi

Viduslaiku Rīgas likuma sargi

Korupcija un nelikumīga būvniecība nav mūslaiku izgudrojums

Armēnis, kas radīja “Rīgu”

Porcelāna rūpnīcas meistars Levons Agadžanjans

Tur es dzēru, tur man tika…

Latvieša dzērienu karte gadu gaitā