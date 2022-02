Padomju valsts bija unikāla ar to, ka dienestā iesauktos karavīrus izmantoja kā lētu darbaspēku strojbatos. (Foto: Vēstures liecības)

Krimināls stāsts: vīrs, kurš komandēja neeksistējošu karaspēka daļu

9vīri Kārlis

Seržants 9vīri

Par to, ka būvnieki ir izmanīgi un izdomas bagāti ļaudis, nevienam šaubu nav, un to apstiprina arī nesen Latvijā atklātais būvniecības uzņēmumu izveidotais kartelis. Tomēr ir kāds vīrs, kura sniegumu grūti būtu pārspēt – Nikolajs Pavļenko no 1942. līdz 1952. gadam Padomju Savienībā bija izveidojis un vadīja viltotu celtniecības karaspēka daļu, tā saucamo “strojbatu”.