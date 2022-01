Ar "Rolls-Royce Ghost" pa Rīgas ielām: "Deviņvīri" testē nesteidzīgo aristokrātu

Izbrauciens ar teju pusmiljonu vērtu automašīnu pats par sevi ir piedzīvojums. Taču Rolls–Royce gadījumā to vēl īpašāku padara aristokrātijas aura, kas apvij šo auto. Te viss ir vispārākajā pakāpē: dzinēja jauda, mašīnas izmēri, sēdekļu komforts un virkne dažādu sīku “ekstru”, ko var izbaudīt limuzīnā sēdošie. To, ka šis auto ir īpašs, tu saproti jau brīdī, kad apsēdies vadītāja sēdeklī un izstiep roku, lai aizvērtu durvis – izrādās, rokas ir par īsām, lai to izdarītu! Rolls-Royce durvis ir tik lielas, ka tās no sēdekļa ir grūti aizsniegt, tāpēc to aizvēršanai ir domāta īpaša podziņa – nospied to, un durvis pašas mīksti aizveras. Sīkums, taču pie tā pierod negaidīti ātri, un nākamajā dienā pēc iepazīšanās ar Ghost man pat savā personīgajā un sen zināmajā automašīnā roka pirmajā brīdī stiepās pēc tik ērtās durvju podziņas, kuras te diemžēl nav... Taču durvju podziņa un tradicionālie Rolls-Royce lietussargi (ap 600 eiro gabalā!), kas noglabāti īpašās nišās auto spārnos, ir tikai pāris no patīkamajiem pārsteigumiem, kas sagaida limuzīna saimniekus un viesus.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Publicitātes foto)

Viesmīlīgais spoks

Ar spokiem Rolls-Royce ir senas attiecības: jau tālajā 1906. gadā šī britu kompānija sāka ražot luksusa spēkratu ar nosaukumu Silver Ghost jeb Sudraba spoks, un pēdējais auto ar šādu nosaukumu rūpnīcu pameta 1926. gadā, dodot vietu modernākai mašīnu sērijai ar tikpat pārdabisku nosaukumu – Phantom. 2009. gadā spoks atgriezās, tikai nu jau bez sudraba – Rolls-Royce sāka ražot limuzīnu Ghost. Bet pavisam nesen klajā nāca otrās paaudzes Ghost ar modernākām tehnoloģijām, kā arī ar pagarināto versiju Ghost Extended (garums 5,9 metri jeb par 40 cm garāks par Renault Traffic busiņu) – to tad arī Deviņvīri izmēģināja.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Rojs Maizītis)

Ērtības tajā palikušas tradicionāli Rolls-Royce augstajā līmenī, taču klāt nākuši daži tehniski jauninājumi, piemēram, virkne braukšanas asistentu, kas palīdz ievērot distanci līdz priekšā braucošajam, novērš nejaušu izbraukšanu no joslas un tamlīdzīgi. Modernizēta ir mediju sistēma un instrumentu panelis, taču vienlaikus liela uzmanība pievērsta, lai nepazaudētu klasiskās vērtības un, nedod die’s, nesāktu ekonomēt uz apdares materiāliem. Ventilācijas atveres te ir no metāla, nevis plastmasas, apdarē dominē koks un āda. Ja arī kaut kur ir plastmasa, tad ļoti labi nomaskēta. Instrumentu panelis gan ir digitāls, taču veidots tā, lai atgādinātu veco labo analogo spidometru. Mediju displejs gaumīgi iestrādāts priekšējā panelī un kopējo iespaidu nesabojā. Protams, ir analogais pulkstenis, bet cimdu nodalījumu rotā zvaigžņotas debess fragments un uzraksts Ghost. Tādas pašas zvaigžņotas debesis ir arī virs galvas – griestos iestrādātas diodes, kas rada naksnīga debesjuma iespaidu.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Rojs Maizītis)

Sēdekļi ārkārtīgi ērti, ko īpaši labi var izbaudīt aizmugurē sēdošie, kuri var izlaisties pusguļus. Man pašam kā šoferim to īsti izbaudīt neiznāca, taču meitu, kura testa brauciena laikā iekārtojās aizmugurē, pēc tam bija grūti dabūt laukā no mašīnas – tik labi tur esot bijis. Savu lomu droši vien spēlē arī tas, ka visiem sēdekļiem ir masāžas funkcija, aizmugurē sēdošajiem ir pieejami arī atlokāmi mediju displeji. Ā, un vēl viņiem ir arī bāriņš un ledusskapis šampanietim... Un, protams, atliku likām vietas kājām un galvai, kā arī aizverami aizkariņi, lai visādi ziņkārīgie netraucētu šīs pasaules varenajiem vai šovbiznesa zvaigznēm malkot smalkus dzērienus. Komforta šajā automašīnā ir patiešām atliku likām.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Rojs Maizītis)

Bagātnieki nesteidzas

Skaidrs, ka komforts domāts pirmām kārtām aizmugurē sēdošajiem, jo šādu limuzīnu tā īpašniekam pašam nepiedien vadīt – tam domāts šoferis. Taču savu daļu ērtību var izjust arī pie stūres sēdošais, turklāt braukšana ar Ghost ir kaut kas fantastisks. Ja esat dzirdējuši salīdzinājumu, ka rollsroiss peld līgani kā kuģis, tad ziniet – tā tas patiešām ir! Nezinu nevienu citu auto ar tik mīkstu gaitu. Aizmugurē sēdošie var neuztraukties par to, ka šampanietis no kristāla glāzes varētu uzšļakstīties uz smokinga – vismaz tikmēr, kamēr šoferis neiebrauc atvērtā kanalizācijas lūkā. Ghost vadīšanas nomierinošais efekts ir tik izteikts, ka tajā ir kaut kas maģisks. Absolūti pazūd jebkāda vēlme kaut kur steigties – mierīgi varu ripināt pa Rīgas ielām ar 50 kilometriem stundā un ignorēt visus tos, kuri mēģina ielīst priekšā vai aiztraukties pie sarkanās gaismas. Rollsroisā sēžot tu saproti, ka nabagu un plebeju problēmas uz tevi neattiecas – lai viņi skrien, man dzīvē viss ir kārtībā, un nevienam nekas nav jāpierāda.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Rojs Maizītis)

Pat uz šosejas nerodas vēlme iespiest gāzes pedāli grīdā, kaut gan iemesls taču būtu, jo Ghost jauda ir satriecoša. Pirms pāris gadiem bija iespēja pabraukt ar tikpat jaudīgo Rolls-Royce Wraith kupeju, kas diezgan izteikti provocēja uzdot gāzi, taču ar Ghost šādu sajūtu nav. Tas, ka zem motora pārsega atrodas 563 “zirgi”, silda pašapziņu, taču nez kādēļ nerodas vēlme šo ganāmpulku tramdīt bez liekas vajadzības. Šķiet, šis bija pirmais gadījums, kad es ar testa automašīnu īpaši pat necentos braukt dinamiski, cenšoties izbaudīt uzrāvienu. Šajā ziņā Ghost ir apbrīnojams auto, un to varētu izmantot kā psihoterapijas līdzekli tiem autovadītājiem, ko policija soda par agresīvu braukšanu. Pie Ghost stūres nosliece uz ālēšanos kaut kur pačib, dodot vietu tik rāmai apgarotībai, kādu apskaustu pat dalailama.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Dominik Kalamus)

Interesanta ir apkārtējo reakcija uz limuzīnu. Ghost Rīgas ielās ir tikpat rets viesis kā leduslācis Ziemeļvidzemes mežos, tāpēc nepamanītam palikt nav iespējams. Citi šoferi un arī garāmgājēji uz tevi atskatās, bet pie Siguldas kafejnīcas, kur bija piestājis paēst, viena sirma kundze sacīja otrai: “Redzi, tas ir rollsroiss!” Kurš teica, ka sievietes neorientējas mašīnu markās?! Uz ceļa ap Ghost veidojas tāds kā burbulis, jo, pēc visa spriežot, vairums Latvijas autovadītāju aptuveni nojauš, cik tāds auto varētu maksāt, tāpēc labāk ietur drošu distanci. Uzreiz gan varu pabrīdināt potenciālos pircējus – standarta stāvvietā noparkoties ar tādu izmēru automašīnu ir praktiski neiespējami.

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Dominik Kalamus)

Cik maksā? Kāda starpība!

Droši vien vēlaties uzzināt, cik tad tāds auto maksā. Daudz. Precīzus skaitļus ražotājs parasti izvairās minēt, jo tiek uzskatīts – ja tevi interesē rollsroisa cena, tad šis auto nav domāts tev. Pameklē kaut ko lētāku. Tomēr aptuvenus ciparus var atrast, un tie vēsta, ka bez kādiem 350 000 eiro bankas kontā uz rollsroisa pusi labāk neskatīties. Bet labāk jau ar visiem 400 000 eiro, jo šāda līmeņa automašīnai arī papildu “ekstras” nav lētas, piemēram, īpašs krāsojums vai apdare. Daži entuziasti ir aprēķinājuši, ka papildaprīkojumā vien itin viegli var notriekt 100 tūkstošus. Piemēram, izgaismota Spirit of Ecstasy figūriņa uz motora pārsega maksājot ap 5000 eiro, bagāžniekā iestrādāts piknika galdiņš – ap 5500 eiro, jaudīga 18 skaļruņu audiosistēma – virs 10 000 eiro – un tā tālāk. Un, protams, vienmēr ir iespējams pasūtīt kaut ko īpaši ekstravagantu, kā bija izdarījis kungs, kurš vēlējies, lai viņam domāto auto nokrāso ar krāsu, kurā izšķīdināti 100 sasmalcināti dimanti. Pēc trīs mēnešus ilgiem eksperimentiem, meklējot pareizo dimantu un krāsas proporciju, Rolls-Royce meistari to arī paveikuši. Tā teikt, par jūsu naudu – jebkādas kaprīzes!

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Dominik Kalamus)

FAKTI

Rolls-Royce Ghost Extended

Dzinējs: 6,7 litru V12 benzīna

Jauda / griezes moments: 563 ZS / 850 Nm

Paātrinājums līdz 100 km/h: 4,3 sek.

Degvielas patēriņš: 14 l / 100 km

Cena: no 380 000 EUR

Pie "Rolls-Royce Ghost" limuzīna stūres. (Foto: Dominik Kalamus)

Saistītās ziņas 500 kilometru ar vienu uzlādi: "Deviņvīri" testē "KIA EV6" "Deviņvīri" testē mazo leģendu - jauno MINI "Deviņvīri" testē elektrisko pikseļaci jauno "Hyundai IONIQ 5"