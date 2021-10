“Teicu: ja ir skaidri nākotnes plāni, es to varu uzņemties, tā, lai nebūtu tikai šā tā vienam gadam,” darba pārrunas atceras “Madonas alus” dārznieks Džastins Meijers. (Foto: Agris Veckalniņš/Stars)

Kā amerikāņu karavīrs Džastins nonācis Madonā, kur strādā par dārznieku

9vīri Aldis Pūtelis | Kas Jauns Avīze

Daudzi latvieši aizbraukuši pasaulē meklēt laimi, bet netrūkst arī to, kas mājvietu rod Latvijā. Džastins Viljams Meijers ir amerikānis, no Viskonsinas, no tās pašas pavalsts, kur, kā dziedāja "Čikāgas piecīši", kurzemnieki braukuši gāzt varenos kokus. Džastins gan necilāja zāģi, bet jau bērnībā kopa dārzus un tagad to dara Praulienā Madonas pusē.