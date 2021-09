1979. gada filmas “Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi” 1. sērijā Šerloka Holmsa tēlotājs Vasilijs Ļivanovs “Raibās lentes” noslēpumu atrisina Ķemeros, uz tiem braucot cauri Krimuldai. (Foto: Vida Press)

Šerloks Holmss savu slavenāko noziegumu atšķetina Krimuldā un Ķemeros: par to sajūsminājās Mārgarita Tečere un Elizabete II

9vīri Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Arturs Konans Doils par savu labāko stāstu Šerloka Holmsa un doktora Vatsona sērijā uzskatīja “Raibo lenti”. Un zīmīgi, ka šī stāsta dramatiskie notikumi vienā no visu laiku labākajām filmām par slaveno Beikerstrītas detektīvu atšķetinās tikai dažu desmitu kilometru attālumā no Latvijas galvaspilsētas - Krimuldā un Ķemeros - vietās, kuras ik gadu apmeklē tūkstošiem tūristu, nemaz nenojaušot, ka ir ieradušies uz viena no pasaulē lasītākā detektīvstāsta skatuves.