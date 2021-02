Ekspertu vērtējumā mums, Latvijā, ir ar ko lepoties!

Izcilību saraksta veidošanā žurnāls talkā aicināja virkni sabiedrībā labi zināmu cilvēku, kuri ikviens ir savas jomas lietpratēji - Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, bijušais Valsts prezidents un mediķis Valdis Zatlers, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš, Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, mūziķis Jānis Šipkēvics juniors un daudzi citi. Iznākumā tapa Latvijas izcilību saraksts deviņās kategorijās - no ekonomikas un biznesa līdz sabiedriskajai darbībai un sportam. Daži ekspertu minētie izcilnieki, piemēram, bokseris Mairis Briedis un filmas “Dvēseļu putenis” režisors Dzintars Dreibergs, bija viegli paredzami, taču netrūka arī pārsteidzošu nomināciju.

Žurnāls piedāvā arī materiālus par vairākiem sarakstā iekļautajiem izcilniekiem. Infektologs Uga Dumpis prognozē, kad beidzot mēs atgriezīsimies normālā dzīves ritmā un vai tiks radītas zāles pret Covid-19. Uzņēmuma “Tilde” mākslīgā intelekta attīstības vadītājs Mārcis Pinnis stāsta, kā izdevies panākt, lai Latvijā radītā mašīntulkošanas sistēma pārspētu slaveno “Google Translate”. Jaunais kinorežisors Matīss Kaža dalās iespaidos par Rīgas kinostudijas vecajām filmām un runā par to, vai Latvijā kino var būt pelnošs. Bet reperis ansis - par rupjajiem vārdiem un saviem muzikālajiem eksperimentiem.

Vēl šajā “Deviņvīru” numurā:

Slavenajam latviešu basketbolistam Kristapam Porziņģim sociālajā tīklā “Instagram” ir 1,6 miljoni sekotāju, taču šis skaitlis nobāl pret Kalifornijā dzīvojošā suņuka Džifa iespēto - viņam ir desmit reizes vairāk fanu! Turklāt viņš nav vienīgā četrkājainā interneta zvaigzne - “Deviņvīri” saskaitīja vēl astoņus izcilniekus, ieskaitot sivēnu un ezi.

Viens no pasaules labākajiem dronu pilotiem ir 24 gadus vecais latvietis Tomass Pētersons. Viņš pats būvē sacīkšu dronus, ar kuriem regulāri uzvar Pasaules kausa posmos. Sarunā ar viņu “Deviņvīri” noskaidroja, vai dronu sacīkstēs var kaut ko nopelnīt un vai Tomass spētu pilotēt militāru dronu.

Vai paukošana ir traumatisks sporta veids? Un ar ko špaga atšķiras no floretes? Par visu to gatavs pastāstīt paukotājs un treneris ar 40 gadu stāžu Vladimirs Anaņins. Arī par to, vai ir iespējams paukot 89 gadu vecumā…

Kā copēt ziemā, kas šogad mums atnesusi sniega un ledus leiputriju? Ko un kā drīkst ķert, kuri ezeri ir labākie zemledus copei? Ko likt uz āķa un kādas auklas izvēlēties? Par to visu var uzzināt ledus copei domātajā rakstā!

Pasaulē ir saražots milzum daudz automašīnu, taču tikai neliela daļa no tām tiek pie īpaša krāsojuma un bākugunīm, kas liecina - šis auto nāk policijas garāžām. “Deviņvīri” apkopoja 16 ievērojamākos policijas automobiļus - un šajā sarakstā ir gan “Ferrari”, gan UAZ.