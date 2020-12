No aizmirstības atklājušies nesen vēl brikšņos un krūmos paslēpušies kara laikā uzspridzinātā tilta pār Daugavu balsti Jumprava pagastā. (Foto: Ķeguma novada tūrisma ceļvedis)

Jumpravas pagastā atklājas Hitlera tilta balsti. Nezināmais Latvijas noslēpums

9vīri Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Netālu no Klidziņas Daugavas labajā krastā un Jaunjelgavas tās kreisajā krastā no brikšņiem un krūmiem attīrīti kādreiz varenā tilta pār Daugavu balsti. Līdz šim vairums par tādu pat nenojauta. Tilts 1942. gadā tika celts pēc nacistu vadoņa Ādolfa Hitlera pavēles kā Berlīnes-Helsinku maģistrāles sastāvdaļa. Tomēr tas satiksmei nokalpoja tikai pāris gadus – 1944. gadā, uzbrūkot sarkanarmijai, hitlerieši to uzspridzināja.