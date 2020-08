"Deviņvīri" testē klasikas dinastiju - BMW 3. sēriju

Sensenos laikos – ja precīzāk, tad 1971. gadā, kad klajā nāca BMW 3. sērijas automobiļu pirmā paaudze – bija pieņemts uzskatīt, ka BMW automobiļu klāsts sākas tieši ar 3. sēriju. Sāc ar 3. sēriju, tad apņem sievu, laid pasaulē bērnus un pārsēdies uz 5. sēriju, bet vēlāk, kad esi sapelnījis daudz naudas, sēdies 7. sērijas limuzīnā. Mūsdienās visa šī hierarhija ir sabrukusi, jo pa vidu klasiskajām sērijām ir iespiedušies dažādi atvasinājumi, nerunājot nemaz par krosoveru ganāmpulku. Tomēr manā prātā 3. sērija ir BMW pamatu pamats.

Stereotipu sagrāve

Pēdējā laikā kaut kā vairāk bija sanācis braukt ar BMW krosoveriem, kas neapšaubāmi ir labas un Latvijas ceļiem ļoti piemērotas mašīnas, taču vienlaikus – lai nu man piedod visi X5 fani – arī mazliet garlaicīgas. Lielas, stabilas, ducīgas, taču bez tās īpašās dzirkstelītes, kas, apsēžoties pie stūres, liek sejā parādīties muļķīgam smaidam kopā ar lērumu emociju. Tāpēc iespēju tuvāk iepazīties ar jauno BMW 320i izmantoju ar prieku – beidzot kārtējā SUV vietā klasisks sedans un iespēja būt tuvāk asfaltam! Nu, labi, par pavisam jaunu septītās paaudzes 3. sēriju saukt laikam vairs īsti nevar, jo tirgū tā nonāca jau pērn, taču, pirmkārt, līdz šim kaut kā nebija iznācis ar to braukt, otrkārt, jaunākas arī nemaz nav.

Atzīšos uzreiz godīgi – kāpjot automašīnā, biju vairāku stereotipu varā. Biju pārliecināts, ka auto būs: A) ciets; B) šaurs un aizmugurē normāla izmēra cilvēkam nepietiks vietas; C) ne pārāk dinamisks, jo tam ir tikai divlitru benzīna motors. Neviena no šīm iedomām, kā izrādījās, neatbilda patiesībai. Iepriekšējo paaudžu automobiļi varbūt tiešām bija pacieti, taču jaunā 3. sērija ir tikusi pie uzlabotas balstiekārtas, kas lieliski amortizē visus ceļa negludumus, pat uz grubuļaina grants ceļa braukšana ir gluda.

Braukājot pa Latviju, aizmugurējā sēdeklī iesēdinājām Deviņvīru galveno redaktoru, kura augums ir ap 190 centimetriem, un jau gatavojāmies uzklausīt lamas par vietas trūkumu, taču – tavu brīnumu! – divu dienu laikā neatskanēja neviens kritisks vārds. Vietas aizmugurē tātad atliku likām pietiek pat gariem cilvēkiem.

Arī bažas par dinamikas trūkumu nebija pamatotas, jo kompaktajam un salīdzinoši vieglajam BMW 320i ar 184 “zirgiem” ir pilnīgi pietiekami. It kā jau liekas, ka kārtīgam “bembim” pieklātos vismaz 200 “zirdziņi”, taču patiesībā jaudas ir gana, lai bez problēmām veiktu apdzīšanas manevrus un pat izjustu zināmu sportiskas braukšanas garu. Braukt ar 320i ir interesanti un aizraujoši, par emociju trūkumu nav jāsūdzas – īpaši jau tāpēc, ka testa auto bija aprīkots ar M Sport pakotni, kas tam piešķir sportiskāku raksturu. Patīkams pārsteigums bija degvielas patēriņš – sevišķi nelauzot galvu par ekonomisku braukšanu un bieži izmantojot sporta režīmu, neko daudz vairāk par sešiem litriem uz 100 kilometriem mums neizdevās notērēt. Divas dienas braukājām teju vai non-stop režīmā, un tikai otrās dienas vakarā 59 litru bāka bija tuvu izsīkumam. Tad gan sākām taupīt un pārslēdzāmies uz eco režīmu – un radās iespaids, ka tajā automašīna degvielu nevis tērē, bet ražo…

Pareizā krāsa

Ierasts, ka vairumā gadījumu tādas klases automobiļi kā BMW 3. sērija cenšas izskatīties diezgan klasiski un tradicionālais krāsojums ir melns, balts vai pelēks. Tāpēc prieks, ka šoreiz BMW ir izkāpuši ārpus ierastajiem rāmjiem, un mums testēšanai tika koši zila automašīna. Krāsai ir nozīmē – to vienmēr ir apgalvojis Deviņvīru fotogrāfs, šķendējoties par ikdienišķi baltajiem vai melnajiem vāģiem, un zilais 320i pierādīja, ka viņam ir pilnīga taisnība. Uz šādas krāsas auto cilvēki ielās atskatās, bet puikas uz to raugās ar neslēptu sajūsmu. Protams, ja nav ne mazākās vēlēšanās pievērst sev uzmanību, tad, neko darīt, jāņem pelēks auto, taču mums patiešām patika koši zilais krāsojums.

No dizaina viedokļa 3. sērija ir izdevusies simpātiska, agresīvā izskata motora reste tai ļoti piestāv. Pozitīvas emocijas raisa arī salona iekārtojums un vadības panelis. Īpašnieka gaumei pielāgojamo salona fona apgaismojumu gan mums tā īsti neiznāca izmantot, jo vakari tagad ilgi ir gaiši un tumsā tā arī negadījās braukt, taču pat dienasgaismā varēja nojaust, ka efektam vajadzētu būt patīkamam. Garo vakaru dēļ secen gāja arī uzlaboto lukturu izmēģināšana, taču nav pamata neticēt ražotāja apgalvojumam, ka tie izgaismo ceļu pat puskilometru tālu.

Viduskonsole un instrumentu panelis iekārtoti gaumīgi un saprotami. Īpaši tas attiecas uz viduskonsoli un mediju sistēmu, kur izdevies atrast teju vai perfektu balansu starp intuitīvu un vieglu vadību, tajā pašā laikā vienkopus koncentrējot veselu gūzmu daudz funkciju – no navigācijas sistēmas izkomandēšanas līdz audiosistēmas regulēšanai. Un ļoti labi, ka atšķirībā no dažiem citiem ražotājiem BMW inženieri nav ļāvušies kārdinājumam klimatkontroles vadību iebāzt skārienjutīgajā displejā un ir saglabātas vecās labās pogas, kas atvieglo iestatījumu izvēli braukšanas laikā. Nevainojami darbojas arī skārienjutīgais mediju sistēmas vadības džoistiks, kas ļauj ātri ierakstīt navigācijas sistēmā adreses pirmo burtu, tā atvieglojot meklēšanu – atšķirībā no līdzīgas iepriekšējās paaudzes uzpariktes šī tiešām atpazīst ar pirkstu uzskrīpāto burtu A un pat nemēģina cerētās Aizkraukles vietā izmest priekšā piedāvājumu aizbraukt uz Saldu, Sabili vai Sesavu.

Kārtības labad jau vajag kaut ko arī pakritizēt, un BMW 320i gadījumā šis kaut kas varētu būt inženieru vēlme auto padarīt pārgudru un pārblīvēt ar informāciju. Tas gan attiecas ne tikai uz šo modeli, bet uz visiem pēdējo gadu jaunajiem BMW automobiļiem. Mērinstrumentu panelī, manuprāt, ir salikts pārāk daudz visdažādākās informācijas, arī nesvarīgas, un iznākumā svarīgais, piemēram spidometra rādījumi, visā šajā jūklī kaut kur pazūd. Tādam klasiskam zīmolam kā BMW tomēr piederētos mazliet vairāk klasiska dizaina instrumentu panelī. Labi tas, ka paši būtiskākie dati tiek dublēti tā saukajā Head-Up displejā, kas uz priekšējā stikla vadītāju acu priekšā projicē informāciju par braukšanas ātrumu, navigācijas norādēm un ātruma ierobežojumiem.

Vēl viena joma, kur inženieri ir izrādījuši nevajadzīgu iniciatīvu, ir mediju sistēmas žestu vadības funkcija. Vicinot roku viduskonsoles priekšā, ir iespējams pagriezt mūziku skaļāk vai klusāk, kā arī pieņemt vai noraidīt telefona zvanus. Paldies inženieriem par centību, taču, goda vārds, vienkāršāk un ātrāk ir skaņu regulēt ar podziņām, kas atrodas uz stūres. Taisnību sakot, arī satiksmei drošāk, jo iemanīties vicināt roku pareizajā vietā un leņķī nav nemaz tik viegli.

Prieks braukt

Taču tie ir tikai sīkumi. Kopumā BMW jaunā 3. sērija ir lielisks auto, ar kuru ir prieks braukt. Te tu tiešām jūti, ka vadi mašīnu un tā zibenīgi reaģē uz tavām vēlmēm. Atšķirībā no daudziem tautiešiem es nekad nesmu bijis liels BMW fans, taču 320i izdevās atkausēt pat manu visai vēso sirdi.

Bet cik tad šis prieks maksā – braukt ar BMW 320i? Bāzes modeļa cena ir mazliet virs 31 000 eiro, taču diez vai kādu uzrunās “papliks” BMW bez ierastajām “ekstrām”. Deviņvīru testētais auto maksā jau krietni dārgāk – virs 57 000 eiro, taču īpašā piedāvājumā to var iegādāties par 48 500 eiro. Nav lēti, taču tādas klases auto atbilstoši. Galu galā tas taču ir BMW!

Konkurenti

Mercedes-Benz C klase

Ja nepiederi pie kuplās BMW fanu saimes, tad sevišķi daudz alternatīvu bavāriešu radītajam 3. sērijas sedanam nav, un lielākā daļa no tām arī ir tapušas Vācijā. Mercedes-Benz C200 jaudas un cenas ziņā varētu būt vistuvākais variants BMW 320i.

Audi A4

Ja neiet pie sirds ne BMW, ne Mercedes, bet “vācieti” tik un tā gribas, tad atliek trešais variants – Audi A4. Arī te aprīkojums un cenas ir diezgan līdzīgas, vienīgi jāizlemj, kurš no visiem trim spēkratiem dvēseliski liekas tuvākais.

Jaguar XE

Oriģinalitātes meklējumos var paiet kādu soli tālāk un pievērst skatu kaut kam mūsu apkaimē retākam – Jaguar XE. Ar šādu auto noteikti uz Latvijas ceļiem varēsi izcelties, taču ir arī kāds mīnuss – pārdot to būs grūtāk nekā BMW.

FAKTI

BMW 320i

Dzinējs: 4 cilindru 2 litru benzīna turbo

Jauda / griezes moments: 184 ZS / 300 Nm

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 7,1 sek.

Degvielas patēriņš uz 100 km: 5,7 l

Cena: 48 500 EUR