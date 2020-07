Sazvērestības teoriju murgu epidēmija

Ar sazvērestības teorijām, kas radītas par godu pandēmijai, varētu pierakstīt vairākas lappuses, tāpēc minēsim tikai dažas pašas dīvainākās. Šā saraksta augšgalā ir pelnījis atrasties apgalvojums par to, ka Covid ir cieši saistīts ar 5G sakaru sistēmas attīstību. Proti, 5G sakaru torņi veicina slimības izplatīšanos. Kā tieši – tas gan nav skaidrs, tāpat arī tas, kādēļ tieši 5G torņi, nevis teju vai katram kabatā esošais tālrunis vai arī mājā stāvošais rūteris. Taču par to, ka šāda saistība pastāv, daudzi cilvēki ir tik cieši pārliecināti, ka Lielbritānijā nosvilināja vairāk nekā 20 torņus ar 5G sakaru ierīcēm. Kā papildu arguments Covid un 5G saiknei tiek minēts tas, ka Ķīnas pilsēta Uhaņa, kurā sākās vīrusa izplatība, ir viena no pirmajām, kas plaši pārgājusi uz 5G standartu. Tiesa, neatbildēts gan paliek jautājums, kādēļ ļaunā slimība smagi skāra arī Irānu un Brazīliju, kur 5G standarts nav izplatīts.

Dezinformācijas straume

Pandēmijas laikā no sociālajiem tīkliem mēs uzzinājām ļoti daudz jauna. Datorvīrusu un informācijas analītiķis no Itālijas Bruno Keslera fonda Manilo de Domeniko, sākot no janvāra, kopā ar kolēģiem gandrīz mēnesi bija padziļināti pētījis vīrusam veltīto sociālo tīklu saturu dažādās valodās un ar īpašas programmas palīdzību izanalizējis 112 miljonus ierakstu, lielākoties tviterī. Secinājums bija satriecošs: vismaz trešā daļa no šiem ierakstiem satur nepārbaudītu informāciju vai pat klaju dezinformāciju. Turklāt dezinformējošajiem tvītiem bija tendence pieaugt ģeometriskā progresijā reizē ar vīrusa izplatību pasaulē.

Ko tad jaunu mēs varējām uzzināt no šāda veida ierakstiem? Apbrīnojami daudz fantastisku baumu un muļķību. Piemēram:

ka aizturot elpu uz pusminūti, iespējams noteikt, vai tu esi saslimis ar koronavīrusu;

ka regulāri apmeklējot pirti, var izvairīties no vīrusa; ciktāl tas attiecas uz pašu pirts telpu, tā tiešām varētu būt taisnība, taču pirts apmeklējums nekādi nevar garantēt imunitāti pret slimību brīdī, kad esi atstājis sviedrētavu;

ka vajag dzert ūdeni ik pēc 15 minūtēm; arī tas palīdzot izvairīties no vīrusa;

ka izsargāties no vīrusa var, dzerot metilspirtu; šāda informācija parādījās Irānā, kā dēļ desmitiem cilvēku nonāca slimnīcā;

ka teorētiski dezinfekcijas līdzekļiem vajadzētu būt efektīviem pret vīrusu, lietojot tos ne tikai ārīgi, bet arī iekšķīgi. Ar šādām pārdomām klajā nāca ASV prezidents Donalds Tramps, un, kaut gan Amerikas lielākais dezinfekcijas līdzekļu ražotājs uzreiz reaģēja, norādot, ka dezinfekcijas līdzekļi nav domāti dzeršanai, tik un tā vairākus cilvēkus nācās hospitalizēt, jo viņi bija nolēmuši prezidenta ieteikumu pārbaudīt dzīvē. Tramps gan vēlāk taisnojās, ka esot nepareizi saprasts;

kā bērni būtībā ir imūni pret koronavīrusu. Šī atklāsme nāk no amerikāņu miljardiera un kosmosa iekarotāja Īlona Maska, taču realitāte ir pierādījusi, ka apgalvojums nav patiess – lai arī bērni tiešām mazāk slimo ar Covid, par imunitāti runāt tomēr nevar;

ka, izplatoties pandēmijai, trešā daļa saslimušo būs bērni; šo apgalvojumu, kas ir pilnīgā pretrunā ar Maska teikto, WhatsApp tīklā Lielbritānijā izplatīja kāda it kā kāda ātrās medicīniskās palīdzības darbiniece, kuras patiesā identitāte tā arī nav noskaidrota;

ka vīruss ir mākslīgi radīts un to ir izdarījuši amerikāņi;

ka vīruss ir mākslīgi radīts un to ir izdarījuši ķīnieši;

ka patiesībā vīruss un karantīna ir globālās sazvērestības sekas;

ka patiesībā aiz visām vīrusa šausmām stāv Bils Geitss, kurš plāno ar jaunas vakcīnas palīdzību visus planētas iedzīvotājus čipot.

Bil, kam tev tas viss?

Pie pēdējām divām teorijām ir vērts pakavēties ilgāk. Kaut gan tās liekas pilnīgi stulbas, tomēr tām nopietni tic miljoniem cilvēku visā pasaulē, daudz piekritēju tām ir arī tepat Latvijā – vismaz tāds iespaids rodas, palasot sociālo tīklu ierakstus, kas tiek tiražēti tūkstošiem reižu. Turklāt tos izplata arī cilvēki, par kuru loģisko domāšanu un veselo saprātu līdz šim it kā nebija pamata šaubīties.

Bils Geitss. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Piemēram, Krievijā īstu vētru izraisīja slavenā kinorežisora Ņikitas Mihalkova videouzruna, kurā viņš sludināja, ka aiz pandēmijas stāv Bils Geitss, kurš esot iecerējis tās aizsegā īstenot vispārēju iedzīvotāju čipošanu, lai tā regulētu iedzīvotāju skaitu. Kā pierādījums tika minēts kāds uz Geitsa vārda reģistrēts patents, kurā esot skaitlis 666 – tātad Zvēra skaitlis, kas norāda uz plāniem cilvēces iznīcināšanā. Krievijas TV kanāls Rossija 24 divas reizes parādīja šo Mihalkova uzrunu, bet pēc tam izņēma no aprites, ko režisors nodēvēja par cenzūru. Mazliet vēlāk viņam atbalstu izteica Krievijas prezidenta padomes pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību jautājumos priekšsēdētājs Valērijs Fadejevs: “Bils Geitss saka – mums apkārt ir daudz sensoru, kas iebūvēti dažādās iekārtās. Izdarīsim tā, lai visa informācija no tiem nonāktu manā sistēmā!” Kam gan Geitsam tas vajadzīgs? Izrādās, lai kontrolētu cilvēku domāšanu un vēlēšanu rezultātus, jo čipā iebūvētais sensors sazināsies ar kamerām, kas iebūvētas datorā vai televizorā, un sekos, cik uzmanīgi cilvēks skatās politisko reklāmu: “Ja saskaņā ar algoritmu sistēma secinās, ka cilvēks uzvedas pareizi, tad viņa kontā iebirs kriptovalūta.” Izklausās iespaidīgi, taču nav īsti skaidrs, kādēļ nepieciešams tik sarežģīts piegājiens; pietiktu paziņot, ka par politiskās reklāmas skatīšanos tiks maksāta nauda, lai tūkstošiem cilvēku būtu gatavi caurām dienām blenzt ekrānā uz politiķiem... Un vismazāk saprotams, kādēļ gan par šādu sistēmu būtu jāuztraucas Krievijā, kur vēlēšanu rezultāti jau izsenis tiek pielaboti tā, kā valdošajām aprindām vajag, bet galvenajos televīzijas kanālos politiskās opozīcijas pārstāvji ir reti viesi.

Ņikita Mihalkovs. (Foto: Mikhail Metzel/TASS)

Ar teoriju par globālo sazvērestību ir vēl dīvaināk. Kaut gan tā ir ļoti plaši izplatīta (lai būtu pārliecinošāk, piesaucot arī teoriju par to, ka patiesībā planētu pārvalda ķirzakas), tā īsti nav izdevies atrast atbildi uz jautājumu – kam gan tas viss vajadzīgs? Un kā vispār šāda vispasaules sazvērestība tiek realizēta? Mūsu Krišjānim Kariņam piezvana (bet no kurienes – no Baltā nama, no Pasaules veselības organizācijas, no ANO Ģenerālās asamblejas, no Pasaules bankas?) un pasaka – tagad tev jāievieš valstī ārkārtas stāvoklis un jāslēdz krogi un viesnīcas? Un kurš zvana Trampam, lai dotu šādus rīkojumus? Vai arī tomēr nezvana, jo sākumā Tramps par vīrusu tikai smējās, vēlāk tomēr uztvēra to nopietni un aicināja ieviest drošības pasākumus, bet pēc tam atkal uzstāja uz to mazināšanu.

Kāds labums Savienotajām Valstīm, Lielbritānijai, Ķīnai vai Krievijai no savas ekonomikas postīšanas? Ja kāda no lielvalstīm būtu tikusi cauri sveikā, tad varētu ticēt versijai par to, ka visu to sarīkojuši, piemēram, ķīnieši, lai pa lēto uzpirktu zaudējumus cietušos uzņēmumus dažādās pasaules malās, taču tā gluži nav – arī Ķīnas ekonomika ir smagi cietusi. Kā vispār iespējams tik koordinēti ieviest ārkārtas pasākumus praktiski visā pasaulē, turklāt valstīs, kuras atrodas dažādās, brīžam pavisam nedraudzīgās pozīcijās? Racionāli to izskaidrot nav iespējams, tāpēc atliek vien saprotamākā no pieejamām atbildēm – ķirzakcilvēki, kas gan cits?!

