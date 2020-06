Trīsdimensiju pilotāža, kas rada pārdomas - "Peugeot 2008"

Frančiem patīk izcelties – to mēs jau sen zinām. Ēst vardes, cept dīvainas formas baltmaizi un piesmirdināt visu apkārtni ar sieru, ko viņi paši dēvē par ekskluzīvu. Autobūvē viņiem izcelšanās reizēm izdodas izcili, kā to nesen uzskatāmi nodemonstrēja Peugeot 508 – manā skatījumā viena no elegantākajām pēdējo gadu automašīnām, kurā jaunākās tehnoloģijas apvienotas ar Zvaigžņu karu stilistiku, turklāt tas viss par saprātīgu cenu.

Taču 508. modelis pārstāv izmirstošo sedanu sugu (ir gan pieejams arī ne tik elegantais Peugeot 508 SW ar universāļa virsbūvi). Tagadne un, kas zina, varbūt arī nākotne, kā mēs zinām, pieder dažādu kalibru krosoveriem, kuru būvē Peugeot inženieri jau itin labi ir iesituši roku 3008. un 5008. modeļa ražošanā. Bet nu pienākusi kārta mazākajam brālītim Peugeot 2008 – un tas jau inženieriem un dizaineriem ir cietāks rieksts, jo nelielu izmēru automašīnā ļaut vaļu fantāzijai un radīt kaut ko satriecošu ir grūtāk. Paraudzīsimies, kā viņiem tas ir izdevies.

Foto: Rojs Maizītis

Gaismas efekti un 3D

Tuvojoties auto un ar pulti atslēdzot durvis, sagaida pirmais patīkamais pārsteigums – auto nomirkšķina priekšējos lukturus, kuru izvietojums, ja labi sasprindzinām izdomu, atgādina zobenzobu tīģera ilkņus – trīs mazāki zobi un viens liels ilknis katrā pusē. Peugeot gan tos laikam sauc par nagiem, bet man salīdzinājums ar zobiem patika labāk. Deviņvīru fotogrāfs gan to nodēvēja par pārmērību un teica, ja viņam būtu tāds auto, tad liekās lampas aizlīmētu ar izolācijas lenti, taču mēs viņā neklausīsimies, jo viņš ikdienā brauc ar Ford un no franču mākslas neko nesaprot. Man gaismu šovs patika, tāpat kā aizmugurējo lukturu forma un izvietojums.

Foto: Rojs Maizītis

Atverot durvis un iekāpjot automašīnā, uzreiz kļūst skaidra 2008. galvenā īpašība – tas ir mazs. To, ka šis nav liels auto, zināju jau pirms tam, tomēr neliela šoka terapija sākumā bija – stūrīte maza, atpakaļskata spogulis mazs un atrodas tepat pie deguna... Stūre gan Peugeot automobiļos nu jau labu laiku ir īpaša – tā nav apaļa, bet mazliet ieplacināta, radot asociācijas ar 1. formulas bolīda stūri. Vai kosmosa kuģa stūri, ja vēlaties. Pie tās ir jāpierod, taču ar laiku man šāda stūre pat iepatikās. Kaut kas tajā formā ir.

Foto: Publicitātes foto

Grūtāk bija pierast pie sēdekļa. Peugeot ļaudis ar tiem ļoti lepojas un apgalvo, ka sēdekļiem ir dinamiskas formas virsma. Ko tas nozīmē, es, taisnību sakot, nezinu, taču sākumā man šis sēdeklis nelikās īpaši ērts. Bija sajūta, ka pēc stundas mugura būs stīva un gribēsies kāpt laukā izlocīt kājas, taču – tavu brīnumu – tik traki nebija vis. Kaut kā ar laiku mana mugura piemērojās dinamiskajai formai (vai arī dinamiskā forma piemērojās manai mugurai, nezinu), un nekādu diskomfortu neizjutu.

Auto, ka jau teikts, ir mazs, taču no klaustrofobijas lēkmes glābj stikla jumts, kas salonu padara gaišāku un plašāku. Teicams risinājums tādas cenu kategorijas automašīnai.

Foto: Rojs Maizītis

Viduskonsolē ir nu jau tradicionālais displejs un Peugeot automašīnām ierastie taustiņi. Proti, klimatkontroles vadības pogas, virs kurām ir taustiņi navigācijas un mediju sistēmas aktivizēšanai. Bet kaut kur stūrīšos vēl iebakstītas podziņas sēdekļu apsildei. Manis jau apjūsmotajā 508. modelī šis risinājums ir izdevies ļoti veiksmīgi, savukārt 2008. iznācis mazliet samocīts – taustiņi ir robustāki, pats pogu bloks ir izvirzīts no priekšējā paneļa, zem tā aiz atbīdāma vāciņa paslēpta atvilktne ar mobilā tālruņa bezvadu lādētāju. Par to uzslava, jo demokrātisko cenu segmenta automašīnās to nemaz tik bieži negadās redzēt. Vēl viena uzslava par salona apdares materiāliem – tie ir nepārprotami kvalitatīvi, bet savu odziņu piešķir atšķirīgās krāsas šuves.

Foto: Rojs Maizītis

Īpašas pieminēšanas vērts ir instrumentu panelis. Kā jau varēja gaidīt, tas ir pilnībā digitāls, taču franči ir pārspējuši paši sevi, ieviešot arī 3D elementus. Proti, izvēloties dažādus rādījumu režīmus, daļa no tiem parādās tādā kā trīsdimensiju projekcijā. Ilgi domāju, vai man tas patīk vai ne, līdz beigās paliku pie diplomātiska apzīmējuma – interesants risinājums. Paši franči ar to ļoti lepojas un ir pat saņēmuši dizaina balvas par šo risinājumu. Neatminēta mīkla gan man palika mērinstrumentu bloka forma – kāda velna pēc tai abās pusēs atstāti tādi kā rokturi? Lai būtu kur pieturēties, ja gadījumā nokritusi stūre?

Un vēl pāris vārdu par izmēriem. Lai arī auto ir kompakts, tomēr pārsteidzošā kārtā aizmugurē ir pietiekami vietas, lai ierūmētos divi vidējas miesasbūves džentlmeņi. Kājām vietas pietiek, galvai arī. Eiropu es negribētu apceļot, sēžot 2008. aizmugurējā sēdeklī, taču izbraucieniem pa Latviju varētu būt gana labi. Galu galā pasaules apceļošana patlaban arī nav aktuāla – “paldies” par to sasodītajam vīrusam, jupis viņu rāvis. Bagāžniekā vietas pietiek diviem čemodāniem.

Foto: Rojs Maizītis

Dusmīgās skaņas

Uz šosejas Peugeot 2008 uzvedas apbrīnojami labi. Gaita stabila, uzrāviens itin cienījams, ja ņemam vērā, ka auto aprīkots ar triju cilindru 1,2 litru benzīna 131 motoru ar 131 zirgspēka jaudu. Protams, nekāds sporta auto tas nav, kaut gan sporta režīms tam ir. Vai auto gaitu tas padara dinamiskāku, īsti gan neņemos teikt, jo redzamākās izmaiņas, kas notiek, aktivizējot sporta režīmu, attiecas uz motora skaņu – tā kļūst izmisīgi nikna. To dzirdot, uzmācās vainas sajūta, ka daru mašīnītei pāri, tāpēc pārslēdzos atpakaļ uz ikdienas braukšanas režīmu. Un likās, ka apdzīšana notiek tikpat raiti, taču vismaz motors mani vairs nekritizēja. Lai vai kā – ar apdzīšanu īpašu problēmu nav. Ja nu kādu interesē, ir pieejamas vairākas benzīna motoru versijas, kuru jauda svārstās no 101 līdz 155 zirgspēkiem, kā arī divi četrcilindru dīzeļmotori.

Foto: Publicitātes foto

Lai gan šis skaitās krosovers, jārēķinās, ka pilnpiedziņas versijas tam nav, tikai priekšējā piedziņa. Un tas nozīmē, ka uz zemes ceļiem jāuzvedas prātīgi; ja pārvērtēsi auto spējas, tad pats iesi pēc traktora. Mēs braucām godīgi un neko sliktu nevaram teikt – uz ceļa auto turējās stabili, bet visas bedrītes maigi amortizēja. Aizbraucām līdz Ložmetējkalnam un izmetām līkumu pa tā apkaimes mežiem, un ar pilnu atbildības sajūtu varam teikt – sēņošanai šis auto ir derīgs!

Franči mašīnā ir salikuši visas mūsdienīgās drošības sistēmas: atpakaļskata kameru, joslu asistentu, panorāmas kameru, sistēmu, kas ļauj automātiski ieturēt distanci no priekšā braucošā automobiļa un tā tālāk. Šajā ziņā viss ir kārtībā, jo šādas klases un cenas automašīnā pat negaidījām sastapt visus šos labumus.

Foto: Publicitātes foto

Meitenes un zēni

Ir daži kompakto krosoveru modeļi, kas jau pa gabalu gluži vai kliedz – es esmu meiteņu mašīna! Skuķu vāģis, un saimniece mani sauc par Vizbulīti, jo esmu gaiši zila!

Peugeot 2008 nav šis gadījums. Pie šā auto stūres viegli var iedomāties kā vīrieti, tā sievieti. Varbūt tāpēc, ka auto formas nav izteikti apaļīgas, varbūt dusmīgās radiatora restes dēļ, bet varbūt vainīgs ir viegli kosmiskais salons. Kopumā ir sanācis stabils unisex auto, kurā vīrietis var braukt bez bažām, ka draugi jautās, kādēļ viņš vizinās sievas mašīnā.

Foto: Publicitātes foto

2008. pēc dabas ir pilsētnieks, kurš vajadzības gadījumā var uzlikt gumijas zābakus un doties pārgājienā vai uz copi. Pilsētas ielās tā nelielie gabarīti būs drīzāk pluss nekā mīnuss, savukārt lauku apstākļos lieti noderēs paaugstinātais klīrenss. Vārdu sakot, universāls vāģis, kas derēs visiem. Izņemot daudzbērnu ģimenes un Vācijas vēstniecību. Jo ir grūti iedomāties vācieti, kurš brauktu franču automašīnā, vai ne?

Cik tas viss maksā? Nepilnus 16 000 eiro, ja esi gatavs iztikt ar auto, kam ir 101 zirgspēks, manuālā ātrumkārba un bāzes komplektācija. Mazliet virs 20 000 eiro, ja gribēsi bagātīgi nokomlektētu auto ar 131 zirgspēka dzinēju. Un nepilnus 27 000 eiro, ja vēlies drasēt GT komplektācijas vāģī ar 155 zirgspēkiem. Bet, ja esi turīgs vides draugs, tad, sākot no 33 900 eiro, ir pieejami šā modeļa elektromobiļi.

Foto: Rojs Maizītis

FAKTI

Peugeot 2008

Dzinējs: 1,2 litru benzīna

Jauda / griezes moments: 131 ZS / 230 Nm

Paātrinājums 0 – 100 km/h: 9,1 sek.

Vidējais degvielas patēriņš: 6 l uz 100 km

Cena: no 15 900 līdz 26 900 EUR

Foto: Rojs Maizītis

Konkurenti

Renault Captur

Foto: Publicitātes foto

Vēl viens francūzis, taču atšķirībā no Peugeot 2008 ne tik izteikti stilīgs un bez pretenzijām uz dizaina priekšmeta statusu. Ielās noteikti acīs vairāk kritīs Peugeot īpatnējās formas, nevis Renault diezgan klasiskais siluets. Toties Captur ir lētāks.

Volkswagen T-Roc

Foto: Publicitātes foto

Stilīgā francūža pretmets – vēsais un caurcaurēm praktiskais vācietis. Te nav nekā lieka, viss ir maksimāli funkcionāls un vienkāršam latviešu cilvēkam saprotams. Automašīna klasisku lietu cienītājiem.

Audi Q2

Foto: Publicitātes foto

Dārgā gala kompaktais krosovers – te cenas būtībā sākas tur, kur Peugeot 2008 cenu liste tuvojas beigām. Toties jaudas jūtami vairāk un pilnpiedziņa. Tiem, kam maciņš atļauj vai ambīcijas spiež izvēlēties kaut ko sportiskāku.