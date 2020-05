Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents, reanimatologs Roberts Fūrmanis Intervijā žurnāla “9Vīri” redaktoriem Aldim Miesniekam un Sandrim Metuzālam saka: “Es neticu nevienam vārdam, kas nāk no viņiem (Krievijas). Lai viņi stāsta ko grib!”

Viņš saka, ka Krievija, pēc visa spriežot, slēpj patieso Covid-19 upuru skaitu, norādot ka mūsu lielajā austrumu kaimiņvalstī par koronavīrusa upuriem uzskata tikai tos, kuri nepārprotami miruši no Covid-19. nevis tos, kuru nāvi veicinājusi inficēšanās.

Fūrmanis teic: “Viens ir, ja cilvēks nomirst no Covid-19 izraisītās elpošanas mazspējas. Bet otrs ir tas, ka Covid-19 izraisa vai pastiprina sirds mazspēju, kā rezultātā pacients mirst. Abos gadījumos nomirst no infekcijas. Tikai pirmajā gadījumā vīruss ir 100% nāves iemesls, bet otrajā – to ietekmējis. Es joprojām neticu nevienam vārdam, kas nāk no Krievijas”.

Ko Fūrmanis saka par situāciju Krievijā, klausieties intervijā no 4:50 minūtes.