Roberts Fūrmanis par pandēmiju: “Nekas vēl nav beidzies, viss vēl turpinās!”

Intervijā žurnāla “9Vīri” redaktoriem Aldim Miesniekam un Sandrim Metuzālam Fūrmanis par iespējamo mūsu izglābšanos no vīrusa teica: “Noteikti var teikt, ka mēs nekur neesam izgājuši (no pandēmijas). Nekas nav beidzies, viss vēl turpinās!

To, ka esam beigu posmā, varēsim tikai tad, kad būs efektīga vakcīna, kas, ja ne novērsīs saslimšanu, tad mazinās tās smago formu”.

Bet kādēļ Latvijā, salīdzinoši ar citām valstīm, ir samērā veiksmīgi izvairījusies no lielā pandēmijas uzliesmojuma? Te Fūrmanis uzteic gan to, ka mūsu valdība savlaicīgi reaģēja uz pandēmijas draudiem, nosakot ārkārtējo situāciju, gan arī sabiedrību, kas apzinīgi ievēroja visus ierobežojumus (distancēšanos, lieku veikalu neapmeklēšanu, roku mazgāšanu, palikšanu mājās un attālinātu darbu).

Savā ziņā te lomu nospēlējusi latvieša ziemeļnieciskā dabā, jo mēs tā kā itāļi neuzskatām, ka esam sasveicinājušies tikai tad, ja viens otru esam 17 reizes nobučojuši. Tāpat mūsu kultūrā nav pieņemts sēdēt pārbāztās kafejnīcās, kā to labpatīk darīt karstasinīgajiem dienvidniekiem.

Par situāciju Latvijā šajā pandēmijas laikā skatieties “9Vīru” intervijā ar Fūrmani no 1:38 minūtes.