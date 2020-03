Gabaliņš Amerikas vēstures – Mežonīgo Rietumu laiku Winchester šautenes. (Foto: Sandris Metuzāls)

Katra kara relikviju tirgotāja sapnis

9vīri Sandris Metuzāls | 9vīri

Divas reizes gadā Beļģijas pilsētiņā Sinē sabrauc militārās vēstures entuziasti no malu malām. Te norisinās viens no Eiropā lielākajiem kara relikviju tirgiem, kur var atrast jebko – sākot no Napoleona laiku zobeniem un beidzot ar mūsdienu Francijas armijas sausās pārtikas devām. Šoruden tirgu apmeklēja arī Deviņvīri, lai uz brīdi ienirtu aizaujošajā un nedaudz mīklainajā kolekcionāru pasaulē.