Sēru diena

1940. gada pirmajā mēneša dienā 57. dzīves gadā šīs dzīves laicīgās gaitas pamet viens no visu laiku dižākajiem latviešu rakstniekiem Edvarts Virza.

Foto: Publicitātes foto

Uzdumposim

1836. gada 2. martā Teksasas Republika pasludina neatkarību no Meksikas un saņem Alamo pērienu.

Foto: ddp images/ Vida Press

Pēterim tas nepatiktu

1918. gada 5. martā Padomju Krievija pārvieto savas jaundibinātās proletariāta valsts galvaspilsētu no dumpīgās Petrogradas uz Maskavu.

Foto: Publicitātes foto

Kalniešu dumpis

1959. gada 10. martā, desmit gadus pēc Ķīnas okupācijas, Tibetā sākas sacelšanās – nemieros iet bojā vairāki tūkstoši kalniešu.

Jau 200 gadus brīvi

1820. gada 12. martā visās Vidzemes guberņu baznīcās gan latviešu, gan igauņu mēlē tiek izsludināta zemnieku brīvlaišana.

Foto: Publicitātes foto

Būs, kur lustēties

2000. gada 15. martā Rīgā sāk darboties muzikālais klubs "Četri balti krekli", tautā vairāk pazīstams kā ČBK.

Foto: Publicitātes foto

Par zaķi braukāt grūti

1715. gada 18. martā Parīzē tiek atklāts pirmais sabiedriskais transports – sešvietīga kariete.

Foto: Gianni Dagli Orti/REX/ Vida Press

Boikots spēlēm

1980. gada 21. martā ASV prezidents Džimmijs Kārters paziņo, ka viņa valsts boikotēs Maskavas olimpiskās spēles.

Foto: Artyom Geodakyan/TASS/All Over P/ Vida Press

Pirmais blieziens

1963. gada 22. martā Lielbritānijā dienasgaismu ierauga "The Beatles" debijas albums "Please Please Me".

Foto: Publicitātes foto

Nopļaukāt ar puķēm

2005. gada 24. martā tulpju revolūcija Kirgizstānā, bez asinslāmām, nomet no troņa valsts prezidentu Askaru Akajevu.

Foto: /All Over Press/ Vida Press

Pirmais krīt

1968. gada 27. martā jauna lidaparāta modeļa testa izmēģinājumos iet bojā planētas pirmais kosmonauts Jurijs Gagarins.

Foto: Publicitātes foto

Kapteinis – skuķis

8. martā par godu starptautiskajai Sieviešu dienai uz ASV kinoekrāniem iznāks komiksu grāvējs "Kapteinis Mārvels" – izrādās, šajā superčinā patiesībā šiverē dāma, ko tēlos aktrise Brī Larsone.

Foto: Publicitātes foto

Tetovētajiem pulcēties

2 un 3. martā Anglijā, Mančestrā, norisinājās tintes izkrāšļotu ļaužu un viņiem tuvas mūzikas festivāls "Tattoo Tea Party". Diemžēl 18 gadus vēl nesasniegušajiem tas bija slēgta.

Foto: Publicitātes foto

Žurnāla "9 Vīri" marta numura vāks. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)