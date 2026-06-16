Rīgā ievērojami palielināts atbalsts audžuģimenēm - tas pieaugs vairāk nekā 4 reizes
No 1. jūlija Rīgā tiks būtiski palielināts pabalsts par audžuģimenes pienākumu pildīšanu – turpmāk to saņems visas audžuģimenes, kurās ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Bet atlīdzība pieaugs no 215 eiro līdz 872 eiro mēnesī.
Rīgas pašvaldība no 1. jūnija ir uzsākusi informatīvu kampaņu "Dāvā bērniem mīlošu ģimeni!", lai aicinātu iedzīvotājus kļūt par audžuģimenēm un aizbildņiem, vienlaikus skaidrojot jaunās atbalsta iespējas. Kampaņas mērķis ir palielināt audžuģimeņu skaitu, izglītot sabiedrību par audžuģimeņu nozīmi un stiprināt uzticēšanos pašvaldības sniegtajam atbalstam, lai vairāk bērnu no Rīgas aprūpes iestādēm varētu nonākt ģimeniskā vidē.
Kampaņas ietvaros tiek skaidrota audžuģimenes statusa būtība un pieteikšanās process, uzsverot pieejamo finansiālo, emocionālo un praktisko atbalstu, ko sniedz pašvaldība un sadarbības iestādes.
Rīgas bāriņtiesa ir izveidojusi strukturētu un viegli uztveramu procesa aprakstu audžuģimenes statusa iegūšanai. Dokumenta mērķis ir arī nodrošināt vienotu izpratni par bāriņtiesas un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru kompetencēm. Ar to var iepazīties Rīgas bāriņtiesas mājaslapā barintiesa.riga.lv, Rīgas domes mājaslapā riga.lv, kā arī citos informatīvajos materiālos, piemēram, skenējot kvadrātkodu afišās pilsētvidē.