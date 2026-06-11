Sēru vēsts no Latgales. Mūžībā devusies ilggadējā Pušmucovas pamatskolas direktore Alla Ločmele
Saņemta sēru vēsts no Ludzas puses - mūžībā devusies ilggadējā Pušmucovas pamatskolas direktore Alla Ločmele (1956 - 2026), skolēnu cienīta un mīlēta pedagoģe.
Alla Ločmele bija Pušmucovas pamatskolas absolvente, skolotāja, direktores vietniece mācību darbā, direktore no 1991. līdz 2018.gadam. Pušmucovas pamatskolā – vienīgajā darba vietā - pavadīts 44 gadus ilgais darba mūžs, informē Ludzasnovads.lv.
Skolotāja Alla bija zinoša, skolēnu cienīta un mīlēta. Viņa prata iedvest skolēniem ticību saviem spēkiem gan, mācot matemātiku vai dabaszinības sākumskolas klasēs, gan sarunā ar ikvienu skolēnu pārliecināt viņu par zināšanu nepieciešamību.
Direktore prata vienot un saliedēt visu skolas kolektīvu ikdienas darbā un svinot kopīgus svētkus. Labie nodomi un padarītie darbi turpinās bijušo audzēkņu un kolēģu sirdīs un atmiņās.
Savas dzīves pēdējos gados visas rūpes tika veltītas meitas Solvitas ģimenei. Īpaši mīļi viņa rūpējās par mazdēlu Mairi un mazmeitiņu Lindu, sagatavojot abus skolas gaitām. Ir aizgājusi skolotāja, direktore, atsaucīga kolēģe, padomdevēja, draugs un cilvēks ar siltu sirdi...
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