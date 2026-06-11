Daugavpilī maina statusu piebraucamajiem ceļiem pie pirmsskolas izglītības iestādēm, atvieglojot to remontu
Ceturtdien, 11. jūnijā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu iekšpagalmu piebraucamajiem ceļiem, kas ved uz pirmsskolas izglītības iestādēm un atrodas privātpersonu vai dzīvokļu īpašnieku kopībām piederošās teritorijās. Šis statuss ļaus pašvaldībai tiesiski ieguldīt līdzekļus ceļu uzturēšanā un atjaunošanā, uzlabojot piekļuvi bērnudārziem un apkārtējās infrastruktūras kvalitāti.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatovs norāda: “Pašvaldībai ir izdevies atrast tiesisku risinājumu problēmai, kas gadiem ilgi kavēja pagalmu teritoriju sakārtošanu pie pašvaldības iestādēm, tostarp pie pirmsskolas izglītības iestādēm. Manuprāt, vēsturiski bija kļūdains lēmums nenoteikt servitūtus, sadalot caurbraucamos pagalmus. Tas būtu devis iespēju daudz agrāk veikt nepieciešamos remontdarbus un izveidot iedzīvotājiem ērtu infrastruktūru. Tagad šie šķēršļi ir novērsti, un mēs varam turpināt darbu pie drošas, modernas un funkcionālas pilsētvides attīstības.”
Saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2025. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 paredzēts, ka pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu var noteikt piebraucamajiem ceļiem, kas nodrošina piekļuvi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, veido vienotu ceļu un ielu tīklu pilsētā, ir publiski pieejami sabiedrībai un kuru tehniskā stāvokļa saglabāšana vai atjaunošana ir nepieciešama satiksmes drošības uzlabošanai.
Izvērtējot situāciju, darba grupa rosināja noteikt pašvaldības nozīmes ielas statusu vairākiem piebraucamajiem ceļiem Daugavpilī, tostarp piebraucamajam ceļam, kas nodrošina piekļuvi Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestādei, Daugavpils Centra vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietai Vienības ielā 36A un Stadiona ielā 6, kā arī Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādei. Minēto izglītības iestāžu sasniedzamību nodrošina piebraucamo ceļu un ar tiem saistītu zemes vienību tīkls, kas ietver teritorijas pie daudzdzīvokļu namiem Vienības ielā 26, 28, 34, 36, 38, 42A, Kandavas ielā 2, 4K, 7A, 11, Cietokšņa ielā 57, Stadiona ielā 6A, 8, Stacijas ielā 109A, Sporta ielā 2.
Pašvaldība pirms lēmuma pieņemšanas veica zemes īpašnieku aptauju, un lielākā daļa pauda atbalstu tam, lai piebraucamo ceļu asfaltēšanas un ar to saistīto konstrukciju atjaunošanas darbi tiktu veikti par pašvaldības līdzekļiem, kā arī tam, lai attiecīgajām zemes vienību daļām noteiktu pašvaldības nozīmes ielas statusu.
Iepirkuma procedūra ir noslēgusies, un tuvākajā laikā plānots noslēgt līgumu ar izraudzīto būvdarbu veicēju. Būvdarbus paredzēts uzsākt jau šī gada jūlijā, nodrošinot savlaicīgu nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanu.