Daugavpilī uz laiku mainīs 3. autobusu maršrutu
Foto: Daugavpils pašvaldība
Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

SIA “Daugavpils satiksme” informē, ka no 2. jūnija plkst. 9.00 līdz 5. jūnija plkst. 17.00 būvdarbu laikā transporta satiksmei būs slēgts Krimuldas ielas posms starp Vaiņodes un Baldones ielu. Šī iemesla dēļ tiks mainīta autobusa maršruta Nr. 3 “Autoosta – Jaunie Stropi” reisu kustības shēma.

3. autobusu maršruta jaunā shēma (foto: Daugavpils pašvaldība)
Būvdarbu laikā autobusi kursēs pa maršrutu no Autoostas līdz Vaiņodes ielai, tālāk pa Dzintaru ielu, Baldones ielu, Krimuldas ielu un turpinās kustību pa ierasto maršrutu. Atpakaļceļā kustības shēma būs līdzīga.

Pieturvieta “Stropu pamatskola”, kas atrodas Krimuldas ielā, uz šo laiku tiks slēgta. Autobusi apstāsies pieturā “Stropu pamatskola”, kas atrodas Vaiņodes ielā.

Uzņēmums aicina pasažierus ņemt vērā izmaiņas un savlaicīgi plānot savus braucienus.

