Iedzīvotājus aicina uzmanīties.
Šodien 23:20
Jēkabpils pilsētā ieklīdis lācis; iedzīvotājiem izplatīts brīdinājums
Jēkabpils pilsētas teritorijā ir ieklīdis lācis.
Iedzīvotājus aicina ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekam.
"Nemēģiniet to fotografēt, filmēt vai pievilināt. Pamanot lāci, saglabājiet drošu distanci un ļaujiet dzīvniekam netraucēti turpināt ceļu uz mežu. Atbildīgie dienesti ir informēti un seko situācijai," pausts pašvaldības sociālajos tīklos.
Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsver, ka pašvaldības un Valsts policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļrunu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas. "Jūsu iesaiste šī lāča fotogrāfēšanā un filmēšanā ļoti apgrūtina. [..] Lūdzu esiet saprātīgi, nesekojiet šim dzīvniekam, ļaujiet viņam aiziet prom no pilsētas."