Daugavpils videonovērošanas kamerās pamana ko satraucošu: pa pilsētu klīst jaunietis ar ieroci rokās
Daugavpilī aizvadītās nedēļas nogale pilsētas videonovērošanas kamerās tika piefiksēts kāds jaunietis, kurš sabiedriskā vietā atradās ar ierocim līdzīgu priekšmetu rokās. Reaģējot uz potenciālo apdraudējumu, pašvaldības policija veica operatīvu aizturēšanu.
Kā informē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, aizdomīgā situācija pamanīta pagājušās nedēļas nogalē, kad pilsētas videonovērošanas kameru redzeslokā nonāca kāda jauniešu kompānija. Likumsargu uzmanību piesaistīja viens no grupas dalībniekiem, kura rokās bija manāms priekšmets, kas vizuāli atgādināja šaujamieroci.
Lai pārliecinātos par sabiedrības drošību un noskaidrotu situācijas apstākļus, uz notikuma vietu nekavējoties tika norīkota tuvākā Daugavpils pašvaldības policijas ekipāža. Likumsargi notikuma vietā ieradās īsā laika sprīdī un aizdomīgo jaunieti aizturēja. Uz vietas tika noskaidrots, ka priekšmets ir pneimatiskais ierocis un ka jaunietis ir nepilngadīgs.
Ņemot vērā noskaidrotos apstākļus, nepilngadīgais jaunietis tika nodots Valsts policijas amatpersonām turpmāko nepieciešamo procesuālo darbību īstenošanai. Valsts policija saistībā ar šo notikumu ir uzsākusi administratīvo pārkāpumu procesu, notiek izmeklēšana