Bezvēsts pazudusī 1943. gadā dzimusī Baiba Jansone ir atrasta

Bezvēsts pazudusī Baiba Jansone ir atrasta sveika un vesela.
Šodien 10:32
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijusī 1943. gadā dzimusī Baiba Jansone, kura šā gada 27. maijā ap pulksten 18.00 izgāja no adreses Liepājā, un pazuda bez vēsts ir atrasta sveika un vesela.
Jau ziņots, ka pazušanas brīdī kundze bija ģērbusies īsos, melnos ziemas zābakos, puķainā blūzē, melnās vai pelēkās biksēs, pelēkā jakā ar sudrabainām pogām. Līdzi bija tumša mugursoma ar bēšu kabatu iekšpusē.
PAPILDINĀTS 28.maijā plkst. 10.27— Valsts policija (@Valsts_policija) May 28, 2026
🤝🏼Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!