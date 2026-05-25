Dzelzs rumaki un dubļu jūra: Rēzeknes pusē jaudīgi aizvadītas “Traktoru Gonkas”. VIDEO
Sestdien, 23. maijā, Rēzeknes novada “Garkalnus” piepildīja motoru rūkoņa, lidojoši dubļi un skatītāju ovācijas, jo novadā jau otro reizi tika aizvadītas “Traktoru Gonkas”.
Sacensību trasē devās dažāda izmēra, jaudas un paaudžu traktori, kuriem nācās pārvarēt sarežģītus dubļu posmus, stāvus kāpumus un izturības pārbaudījumus. Skatītāji ar sajūsmu sekoja līdzi katram braucienam, jo netrūka ne iespaidīgu manevru, ne dubļu šļakatu visā trases garumā.
Īpašu uzmanību izpelnījās azartiskās stafetes un caurbraucamības pārbaudījumi, kuros traktoru vadītāji demonstrēja ne tikai tehnikas spēku, bet arī savu meistarību un drosmi. Paralēli sacensībām norisinājās dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem kā arī Vasarssvētku tirdziņš.
Notikums izraisījis sajūsmu arī iedzīvotāju vidū. "Īsts zemnieks izdzīvos visos apstākļos," norāda Dzintra. "Kamēr šefs Malagā, darbinieki dod Džonim mizā," pauž Indars. Keita piebilst, ka arī Pierīgā vajag ko šādu. "Es un traktors noteikti piedalītos," norāda sieviete. Bet Aiga pauž nožēlu, ka par interesantiem pasākumiem uzzina tikai tad, kad tie jau ir noslēgušies.